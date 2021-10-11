Журналисту "Комсомольской правды" в Белоруссии предъявили обвинение

В Белоруссии предъявили обвинение журналисту газеты "Комсомольская правда в Беларуси" Геннадию Можейко. Ему вменяют преступления по статьям 30 УК РБ "Разжигание социальной вражды или розни", а также 369 УК РБ "Оскорбление представителя власти". Об этом сообщается на сайте kp.ru.

"Следователь вынес такое решение буквально в последние часы, когда истекали все процессуальные сроки. (По белорусским законам обвинение должно быть вынесено не позже, чем через десять суток после задержания)", — отмечается в публикации.