Журналисту "Комсомольской правды" в Белоруссии предъявили обвинение
Сейчас Геннадий Можейко находится в СИЗО на карантине по коронавирусу, к нему не пускают ни родственников, ни адвоката.
Фото © Facebook / Геннадий Можейко
В Белоруссии предъявили обвинение журналисту газеты "Комсомольская правда в Беларуси" Геннадию Можейко. Ему вменяют преступления по статьям 30 УК РБ "Разжигание социальной вражды или розни", а также 369 УК РБ "Оскорбление представителя власти". Об этом сообщается на сайте kp.ru.
"Следователь вынес такое решение буквально в последние часы, когда истекали все процессуальные сроки. (По белорусским законам обвинение должно быть вынесено не позже, чем через десять суток после задержания)", — отмечается в публикации.
По информации редакции, Геннадий Можейко по-прежнему находится в СИЗО города Жодино. Его держат в камере с карантином по коронавирусу. Посещение запрещено как для адвоката, так и для родственников. Передавать ему также ничего нельзя.
Напомним, главред "Комсомольской правды" сообщил о пропаже в Минске сотрудника издания Геннадия Можейко 2 октября. Через несколько дней редколлегия сообщила, что решила закрыть представительство в Белоруссии.
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