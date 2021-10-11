В Белоруссии на шоу X Factor Ольге Бузовой предложили выйти замуж. Фото © Instagram / sivchikmusic

В Белоруссии участник шоу X Factor сделал предложение руки и сердца российской телеведущей Ольге Бузовой, которая выполняет там роль наставницы. Молодой артист Дмитрий Сивчик по прозвищу Sivchik признался в любви к блогерше прямо на сцене. Шокированы были все, прежде всего сама звезда. Ольга так растерялась, что не знала, как ответить.







"Что?!" — только и смогла сказать Бузова, услышав предложение выйти замуж.

На своей странице в "Инстаграме" Дмитрий Сивчик рассказал, что был влюблён в Ольгу Бузову давно и мечтал о встрече с нею. По его словам, именно ради певицы он записал трек "Кубики-рубики" и, когда готовил его к шоу, узнал, что в жюри будет объект его воздыхания. Тут же он стал принимать решительные меры: приезжал к её отелю, приглашал оркестр под её окна. После презентации на шоу своего номера Sivchik достал из кармана кольцо, взял в руки букет и направился в сторону Ольги. Поющая ведущая приняла букет и кольцо, счастливо улыбаясь. А ответ за неё выдали организаторы конкурса.

"Она сказала: "Да", — констатировали они и сам Сивчик, размещая соответствующие посты у себя в аккаунте.