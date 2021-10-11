ФСБ предупредила о возможном признании умных очков от Facebook шпионскими

Федеральная служба безопасности России может отнести умные очки от компаний Facebook и Ray Ban к шпионским устройствам. Об этом заявили в пресс-службе ФСБ, отвечая на запрос TJ о том, легально ли будет использование этого устройства в стране.

"Указанные очки могут иметь конструктивные особенности, позволяющие отнести их к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации", — цитирует TJ ответ ФСБ России.

При этом ведомство не назвало конкретных признаков устройства, которые могут повлиять на данное решение. Однако там сослались на примечание 1 к статье 138.1 УК РФ в редакции Федерального закона от 2 августа 2019 года № 308-ФЗ. В нём говорится об устройствах, которым "намеренно приданы свойства для обеспечения функции скрытого получения информации либо доступа к ней без ведома её обладателя".