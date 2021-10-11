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ФСБ предупредила о возможном признании умных очков от Facebook шпионскими

Если будет принято такое решение, продажи этого нового гаджета в России окажутся под запретом.

11 октября, 19:33
<p>Кадр из видео © <a href="https://www.facebook.com/facebook/videos/157869109826400/?t=14" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Facebook</a></p>

Кадр из видео © Facebook

Федеральная служба безопасности России может отнести умные очки от компаний Facebook и Ray Ban к шпионским устройствам. Об этом заявили в пресс-службе ФСБ, отвечая на запрос TJ о том, легально ли будет использование этого устройства в стране.

"Указанные очки могут иметь конструктивные особенности, позволяющие отнести их к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации",цитирует TJ ответ ФСБ России.

При этом ведомство не назвало конкретных признаков устройства, которые могут повлиять на данное решение. Однако там сослались на примечание 1 к статье 138.1 УК РФ в редакции Федерального закона от 2 августа 2019 года № 308-ФЗ. В нём говорится об устройствах, которым "намеренно приданы свойства для обеспечения функции скрытого получения информации либо доступа к ней без ведома её обладателя".

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Ранее Лайф сообщал, что компания Facebook презентовала умные очки стоимостью от 299 долларов. В гаджет встроены две камеры с разрешением в пять мегапикселей, позволяющие делать фотографии и записывать видео длительностью до 30 секунд.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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