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Терапевт раскритиковала идею штрафовать за отказ от вакцинации от ковида

Нежелание ряда граждан прививаться от коронавируса связано с плохой осведомлённостью о препарате и необходимости в этой мере.

11 октября, 19:25
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Введение в России штрафа за отказ от вакцинации от коронавируса не убедит людей пойти и привиться. Об этом рассказала врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева в интервью телеканалу "360".

"В России всё равно избегут прививки, купят фальшивые сертификаты, ничего не поможет. Я очень удивляюсь, какое же сознание у людей. <…> Мне просто страшно становится", — подчеркнула Алексеева.

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Врач призналась, что однажды встретила девушку, которая полностью соблюдает меры безопасности — она была в маске и перчатках. По её словам, это был единственный случай. Причём девушка боялась вакцинироваться от коронавируса. Тогда Алексеева объяснила, как важно сделать прививку.

"Она такая радостная вышла, она ждала какого-то такого совета. Я одного человека сегодня сподвигла", — подчеркнула терапевт, добавив, что всё дело в плохой осведомлённости о вакцинации от коронавируса и её необходимости.

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Напомним, идею штрафовать граждан на пять тысяч рублей за отказ от вакцинации высказал вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев. По его словам, это нормально в сравнении с затратами на лечение одного пациента в медучреждении, которое обходится примерно в 200 тысяч рублей. Позднее в Кремле назвали нереальным введение штрафов за отказ от вакцинации от коронавируса. Такие меры противоречат социальному характеру государства, самым большим приверженцем которого является президент Владимир Путин, уточнил Дмитрий Песков.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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