Терапевт раскритиковала идею штрафовать за отказ от вакцинации от ковида
Нежелание ряда граждан прививаться от коронавируса связано с плохой осведомлённостью о препарате и необходимости в этой мере.
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Введение в России штрафа за отказ от вакцинации от коронавируса не убедит людей пойти и привиться. Об этом рассказала врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева в интервью телеканалу "360".
"В России всё равно избегут прививки, купят фальшивые сертификаты, ничего не поможет. Я очень удивляюсь, какое же сознание у людей. <…> Мне просто страшно становится", — подчеркнула Алексеева.
Врач призналась, что однажды встретила девушку, которая полностью соблюдает меры безопасности — она была в маске и перчатках. По её словам, это был единственный случай. Причём девушка боялась вакцинироваться от коронавируса. Тогда Алексеева объяснила, как важно сделать прививку.
"Она такая радостная вышла, она ждала какого-то такого совета. Я одного человека сегодня сподвигла", — подчеркнула терапевт, добавив, что всё дело в плохой осведомлённости о вакцинации от коронавируса и её необходимости.
Напомним, идею штрафовать граждан на пять тысяч рублей за отказ от вакцинации высказал вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев. По его словам, это нормально в сравнении с затратами на лечение одного пациента в медучреждении, которое обходится примерно в 200 тысяч рублей. Позднее в Кремле назвали нереальным введение штрафов за отказ от вакцинации от коронавируса. Такие меры противоречат социальному характеру государства, самым большим приверженцем которого является президент Владимир Путин, уточнил Дмитрий Песков.
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