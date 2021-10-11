Терапевт раскритиковала идею штрафовать за отказ от вакцинации от ковида

Введение в России штрафа за отказ от вакцинации от коронавируса не убедит людей пойти и привиться. Об этом рассказала врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева в интервью телеканалу "360".

"В России всё равно избегут прививки, купят фальшивые сертификаты, ничего не поможет. Я очень удивляюсь, какое же сознание у людей. <…> Мне просто страшно становится", — подчеркнула Алексеева.

Врач призналась, что однажды встретила девушку, которая полностью соблюдает меры безопасности — она была в маске и перчатках. По её словам, это был единственный случай. Причём девушка боялась вакцинироваться от коронавируса. Тогда Алексеева объяснила, как важно сделать прививку.

"Она такая радостная вышла, она ждала какого-то такого совета. Я одного человека сегодня сподвигла", — подчеркнула терапевт, добавив, что всё дело в плохой осведомлённости о вакцинации от коронавируса и её необходимости.