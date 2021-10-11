Миф об эффективности популярных способов самодиагностики ковида развенчали медики

При различных проблемах со здоровьем диагностику должен проводить только доктор. А результаты физических упражнений и тестов не могут свидетельствовать о наличии коронавируса. Об этом заявили врачи в интервью "Вечерней Москве".

Так, по словам генерального директора Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой, врача-терапевта высшей квалификации Людмилы Лапы, приседания и одышка, появляющаяся после них, задержка дыхания на некоторое время, наклоны и другие способы проверки на наличие коронавируса не могут отразить полную картину проблем с лёгкими человека. На это способно только специальное исследование (функция внешнего дыхания), которое проводится спирометром. А уже по результатам врач решает, приступать к лечению или же продолжать диагностику.

"Идёшь к доктору, пульмонологу или иммунологу, и делаешь вот эту функцию внешнего дыхания. По результатам всё чётко понятно. Никакие приседания ничего не дадут. Есть чёткий метод для оценки состояния лёгких, после ставится диагноз. Всё в этом дыхательном тесте видно", — объяснила Лапа.

Врач-терапевт Виктор Лишин также считает, что самостоятельная диагностика заболевания лёгких с помощью физических тестов не имеет ничего общего с медициной. Такие проверки не только не полезны, но ещё и эффекта от них нет.

"Вирус у всех по-разному протекает. Есть бессимптомные носители, у которых вообще никаких симптомов не будет, а вирус по ПЦР-мазку будет положительным. Таких тоже много. К сожалению, из-за них распространение вируса чаще всего и происходит. Поэтому я в эффективность таких тестов не верю", — рассказал Лишин.

Анализ на антитела и ПЦР-исследования являются самыми чёткими тестами на наличие коронавируса, указала врач-пульмонолог Лариса Матько.

"Каких-то определённых тестов и упражнений, которые могли бы подтвердить, что у вас коронавирусная инфекция, не существует. Только сочетание различных признаков, характер течения. А достоверное подтверждение — это только диагностика и наличие антител", — сообщила Матько.

Кроме того, эксперт уточнила, что у человека, не способного задержать дыхание на несколько секунд, могут быть проблемы с лёгкими. Таким пациентам следует обратиться к врачу.

"Нужно вызвать врача, ведь самодиагностика — дело неблагодарное. Можно напридумывать себе такого, что мало не покажется", — заключила Матько.