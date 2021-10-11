Вечеринка с участием Владимира Зеленского. Видео © Телеканал "1+1" / "Світське життя"

На закрытую вечеринку президента Украины Владимира Зеленского и главы фракции партии "Слуга народа" в Раде Давида Арахамии были приглашены только их сторонники. Видео с мероприятия, которое проходило в Трускавце, показала ведущая шоу "Светская жизнь" на канале "1+1" Екатерина Осадчая. Как отмечает телеграм-канал "Политика страны", она была единственным допущенным на танцпол журналистом.

На кадрах украинские "слуги народа" развлекаются под зажигательную музыку — за звук и атмосферу на площадке отвечал сам Давид Арахамия. На кадрах он рьяно требует от публики отдачи. А вот лидер Незалежной вместе с помощником Сергеем Шефиром были скромны, демонстрируя зеркальное поведение, — они только улыбались и в ритм музыке покачивали головой. Также видно, как энергично танцует депутат Марьяна Безуглая — она буквально стала звездой танцпола.

А вот пользователи Сети не сильно рады веселью властей Украины. Большинство людей не поняли, как они могут устраивать вечеринки в тот момент, когда страна переживает экономический кризис, ещё и в разгар пандемии ковида.

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