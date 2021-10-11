Додон заявил об упущенном кабмином Молдавии шансе по договору с "Газпромом"
По мнению бывшего президента, жителей республики ждёт суровая зима, ведь в скором времени ожидается повышение цены не только на голубое топливо, но и на другие товары и услуги.
Фото © Twitter / Dodon Igor
Правительство Молдавии упустило шанс вовремя договориться с "Газпромом" о новом контракте на поставку газа. Такое мнение высказал бывший президент страны Игорь Додон.
"Правительство начало переговоры с "Газпромом" слишком поздно. Из-за этого мы закупаем сейчас газ по рыночной, спотовой цене — в пределах $700–800 за одну тысячу кубометров", — приводит его слова ТАСС.
Додон считает, что вслед за этим вырастут цены и на другие товары и услуги, поэтому нынешней зимой республику ждёт энергетический геноцид. В 2019 году, напомнил экс-лидер, он договорился с российским президентом Владимиром Путиным о закупке газа по 127 долларов за тысячу кубометров, и если бы тот контракт был вовремя продлён, то в четвёртом квартале 2021 года Молдавия бы получала газ по цене не более 250 долларов, что в три раза дешевле действующей.
Теперь же, заметил бывший президент, кабмину нужно в срочном порядке разработать и принять компенсационные механизмы для граждан, для которых неизбежно вырастут цены на газ, электроэнергию и другие услуги. Соответствующий законопроект уже был создан Партией социалистов, которую возглавляет Додон, и будет предложен на рассмотрение в парламенте.
Напомним, в конце сентября был продлён контракт между Молдавией и "Газпромом" на поставку газа, он действует до конца октября. Пока республика закупает топливо по соглашению от 2008 года, а вот переговоры по новым условиям и срокам ещё идут.
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