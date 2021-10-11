Додон заявил об упущенном кабмином Молдавии шансе по договору с "Газпромом"

Правительство Молдавии упустило шанс вовремя договориться с "Газпромом" о новом контракте на поставку газа. Такое мнение высказал бывший президент страны Игорь Додон.

"Правительство начало переговоры с "Газпромом" слишком поздно. Из-за этого мы закупаем сейчас газ по рыночной, спотовой цене — в пределах $700–800 за одну тысячу кубометров", — приводит его слова ТАСС.

Додон считает, что вслед за этим вырастут цены и на другие товары и услуги, поэтому нынешней зимой республику ждёт энергетический геноцид. В 2019 году, напомнил экс-лидер, он договорился с российским президентом Владимиром Путиным о закупке газа по 127 долларов за тысячу кубометров, и если бы тот контракт был вовремя продлён, то в четвёртом квартале 2021 года Молдавия бы получала газ по цене не более 250 долларов, что в три раза дешевле действующей.

Теперь же, заметил бывший президент, кабмину нужно в срочном порядке разработать и принять компенсационные механизмы для граждан, для которых неизбежно вырастут цены на газ, электроэнергию и другие услуги. Соответствующий законопроект уже был создан Партией социалистов, которую возглавляет Додон, и будет предложен на рассмотрение в парламенте.