Сурков предрёк переход через сто лет к фантастической форме демократии

Бывший помощник президента России Владислав Сурков считает, что политические системы в результате трансформации через несколько десятилетий обретут форму "безлюдной демократии", управляемой машинами и алгоритмами. Такой футуристический прогноз он озвучил в своей статье для портала "Актуальные комментарии".

По мнению политика, в будущем все управленческие решения и задачи можно будет делегировать искусственному интеллекту, но политический класс как таковой полностью не исчезнет, поскольку у алгоритмов есть владельцы. А вот количество рабочих мест в политической индустрии, убеждён Сурков, радикально сократится.

"По К. Марксу, кто владеет средствами производства, тот обладает и решающим влиянием. В цифровую эпоху это IT-гиганты, которые поворачиваются передом (дружественным интерфейсом) к народным массам, а задом (гостеприимно распахнутым бэкдором) — к спецслужбам. Цифровики и силовики, таким образом, останутся в игре", — рассуждает он.

Сама же "безлюдная демократия", как выразился Сурков, возникнет в результате неизбежной цифровизации и роботизации политической системы. Главной особенностью последней, на его взгляд, станет резкое снижение роли человеческого фактора в политическом процессе, и она сменит традиционное "человеческое государство".