Специалист Минздрава объяснил рост смертности от ковида среди молодёжи

Возросшая смертность от коронавируса среди молодёжи связана с безответственным отношением к мерам профилактики на фоне развития дельта-штамма. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев в интервью URA.ru.

По его словам, в настоящий момент "происходит прогрессирующее распространение" штамма "дальта". Мутация способна вызывать тяжёлые формы CoViD-19, а также увеличивать случаи летального исхода, в том числе и среди молодых пациентов. Причём большая часть молодёжи, умершей от коронавируса, не была вакцинирована.

"Плюс очень много зависит от инфицирующей дозы: если человек игнорирует меры профилактики, не носит маски или респираторы, ведя социально активный образ жизни безо всякого дистанцирования, то и получает соответствующий результат, многократно возрастает вероятность встретить суперраспространителя коронавируса", — рассказал Сергей Токарев.

С ним согласна и генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. Она также отметила, что рост случаев летальных исходов среди молодых людей связан с их "бесшабашностью". По её словам, молодёжь не следит за санэпидобстановкой, не держит дистанцию, а также посещает различные мероприятия. "А чем больше контактов, тем выше смертность", — подчеркнула она. Кроме того, Лапа считает, что рост смертности связан и с отсутствием новых тактик лечения.

"Тактика лечения не меняется, хотя мы уже много знаем о CoViD-19 и появились какие-то новые лекарства. Тактика лечения такая должна быть, что мы лечим пациента, а не CoViD-19", — заключила врач-терапевт.