Российских школьников могут массово начать проверять на курение

Российских школьников на медосмотрах могут начать проверять на употребление никотина с помощью специальных приборов — смокелайзеров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на поручение Минздраву от вице-премьера Татьяны Голиковой.

"Проработать вопрос <...> о включении в программу профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних исследований на употребление никотинсодержащей продукции (фиксация угарного газа в выдыхаемом воздухе с помощью смокелайзера)", — говорится в тексте документа.

Попутно ведомству предстоит решить ещё одну задачу — ввести запрет на сдачу детям в аренду устройств для потребления никотинсодержащей продукции, например вейпов и электронных сигарет. Согласно действующему законодательству, продажа такой продукции запрещена лицам младше 18 лет. Но положения об аренде никотинсодержащей продукции и устройств законодательно не закреплены, чем активно пользуются в некоторых российских регионах. Предлагается также ввести запрет на выкладку никотинсодержащей продукции или устройств для её потребления в торговых точках, находящихся в радиусе ста метров от общеобразовательных учреждений.

Ранее родителей назвали главными популяризаторами алкоголя среди детей. По словам замглавы Минздрава, человек с детства привыкает, что на праздничном столе присутствует спиртное, и воспринимает это как норму.