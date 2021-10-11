Эрдоган: Турция самостоятельно уничтожит террористов в Сирии

Вылазки террористов из Сирии уже переполнили чашу терпения Турции, страна собирается самостоятельно ликвидировать угрозу. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Последнее нападение на наших полицейских и вылазки, нацеленные на наши земли, уже переполнили чашу нашего терпения", — сказал Эрдоган в телеобращении.

Турция полна решимости либо вместе с партнёрами, либо собственными средствами устранить угрозы, исходящие с севера Сирии, добавил лидер республики.

Соответствующее заявление глава государства сделал после ракетного обстрела бронетранспортёра сторонниками запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана, в результате которого погибли двое турецких офицеров.