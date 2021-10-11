Врач Болибок объяснил, стоит ли ускорять выздоровление от коронавируса

Чтобы ускорить сроки выздоровления от коронавирусной инфекции, необходима клиническая апробация препаратов, усиливающих работу иммунитета. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал врач – иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

"Ускорить выздоровление, наверное, можно, но всё это нуждается в определённой клинической апробации. У нас до сих пор в протоколы лечения коронавируса, кроме интерферона, никакие препараты, усиливающие работу иммунной системы, не входят", — рассуждает эксперт.

Он отметил, что важно учитывать тяжесть состояния пациента, его возраст, наличие сопутствующих заболеваний. В некоторых случаях ускоренное выздоровление и вовсе не имеет смысла.

"Ресурс должен выделяться прежде всего для тех, кто болеет тяжело, попадает на госпитализацию, в реанимацию, а амбулаторное лечение в ускорении не нуждается", — уверен Болибок.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что пациенты с коронавирусом в среднем болеют 11 дней, однако некоторые могут выздороветь всего за пару суток. Кроме того, в ведомстве заверили, что продолжительность болезни у вакцинированных граждан значительно меньше, чем у тех, кто не сделал прививку.