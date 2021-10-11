Врач Болибок объяснил, стоит ли ускорять выздоровление от коронавируса
В Роспотребнадзоре рассчитали, что пациенты с ковидом в среднем болеют 11 дней. Но вот что думает об этом практикующий иммунолог.
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Чтобы ускорить сроки выздоровления от коронавирусной инфекции, необходима клиническая апробация препаратов, усиливающих работу иммунитета. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал врач – иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
"Ускорить выздоровление, наверное, можно, но всё это нуждается в определённой клинической апробации. У нас до сих пор в протоколы лечения коронавируса, кроме интерферона, никакие препараты, усиливающие работу иммунной системы, не входят", — рассуждает эксперт.
Он отметил, что важно учитывать тяжесть состояния пациента, его возраст, наличие сопутствующих заболеваний. В некоторых случаях ускоренное выздоровление и вовсе не имеет смысла.
"Ресурс должен выделяться прежде всего для тех, кто болеет тяжело, попадает на госпитализацию, в реанимацию, а амбулаторное лечение в ускорении не нуждается", — уверен Болибок.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что пациенты с коронавирусом в среднем болеют 11 дней, однако некоторые могут выздороветь всего за пару суток. Кроме того, в ведомстве заверили, что продолжительность болезни у вакцинированных граждан значительно меньше, чем у тех, кто не сделал прививку.
Напомним, что в России выявили 29 409 новых заразившихся коронавирусом за сутки. Это второе по величине значение за пандемию. Выше было только 24 декабря прошлого года, когда суточное число заболевших в нашей стране составило 29 935.
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