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Хоккейный "Спартак" второй раз в сезоне проиграл ЦСКА в дерби

Единственная шайба в игре была забита в самом конце первого периода, когда армейцы играли в большинстве.

11 октября, 18:09
<p>Фото © ХК "Спартак"</p>

Фото © ХК "Спартак"

Хоккейный клуб "Спартак" второй раз в текущем сезоне уступил столичному ЦСКА в принципиальном матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 1:0.

Автором единственной шайбы стал Сергей Плотников, который в конце первого периода сумел реализовать большинство. Отметим, что вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн второй раз по ходу нынешнего сезона сумел сыграть матч на ноль.

"Авангард" второй раз подряд обыграл "Спартак" в КХЛ

"Авангард" второй раз подряд обыграл "Спартак" в КХЛ

Свой следующий матч "Спартак" проведёт на выезде против минского "Динамо", а ЦСКА на своём льду примет хабаровский "Амур".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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