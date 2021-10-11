Хоккейный "Спартак" второй раз в сезоне проиграл ЦСКА в дерби
Единственная шайба в игре была забита в самом конце первого периода, когда армейцы играли в большинстве.
Фото © ХК "Спартак"
Хоккейный клуб "Спартак" второй раз в текущем сезоне уступил столичному ЦСКА в принципиальном матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 1:0.
Автором единственной шайбы стал Сергей Плотников, который в конце первого периода сумел реализовать большинство. Отметим, что вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн второй раз по ходу нынешнего сезона сумел сыграть матч на ноль.
Свой следующий матч "Спартак" проведёт на выезде против минского "Динамо", а ЦСКА на своём льду примет хабаровский "Амур".
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