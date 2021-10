Пол Маккартни назвал имя виновника распада The Beatles

Один из создателей группы The Beatles сэр Пол Маккартни назвал имя виновника распада коллектива. Он считает, что причиной развала стало решение Джона Леннона. Фрагменты интервью на эту тему опубликованы на сайте Би-би-си. Бывший автор песен легендарной ливерпульской четвёрки сказал, что инициатором был не он.

"Я хотел, чтобы это продолжалось. Я думал, что мы делаем довольно хорошие вещи: Abbey Road, Let It Be, неплохие. И я думал, что мы можем продолжить", — отметил Маккартни.