Пол Маккартни назвал имя виновника распада The Beatles

Один из создателей группы The Beatles сэр Пол Маккартни назвал имя виновника распада коллектива. Он считает, что причиной развала стало решение Джона Леннона. Фрагменты интервью на эту тему опубликованы на сайте Би-би-си. Бывший автор песен легендарной ливерпульской четвёрки сказал, что инициатором был не он.

"Это был наш Джонни. Я не тот человек, кто инициирует распад. Однажды Джон вошёл в комнату и заявил, что уходит из Beatles. И он сказал: "Это очень волнительно, это скорее похоже на развод". А потом нам оставалось собирать осколки", — признался Маккартни в интервью телерадиовещательной корпорации.

На вопрос о том, могла бы группа продолжить существование, если бы не решение Леннона, сэр Пол ответил утвердительно. Он добавил, что в этом была вся его жизнь и тот период он вспоминает как самый тяжёлый. По словам легендарного басиста, Джон Леннон тогда начал новую жизнь с Йоко Оно.

"Я хотел, чтобы это продолжалось. Я думал, что мы делаем довольно хорошие вещи: Abbey Road, Let It Be, неплохие. И я думал, что мы можем продолжить", — отметил Маккартни.

Ранее Лайф сообщал, что Пол Маккартни, раскрывая секрет распада The Beatles, назвал большим заблуждением мнение о том, что все участники группы ненавидели друг друга.