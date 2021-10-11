Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает "нормандский формат" (Россия, Украина, Германия, Франция) единственной площадкой, на которой можно вести переговоры о ситуации в Донбассе. Об этом он сказал в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Я полностью поддерживаю этот формат и считаю, что, кроме "нормандского формата", у нас больше нет на сегодня площадки, чтобы выйти из этой ситуации, чтобы действительно завершить войну на востоке Украины", — приводит украинский телеканал "Дом" слова Владимира Зеленского на этих переговорах.