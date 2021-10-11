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"Полностью поддерживаю": Зеленский заявил о безальтернативности "нормандского формата"

По его мнению, это единственная площадка, в рамках которой можно "действительно завершить войну на востоке Украины".

11 октября, 18:59
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=2573416456242048&set=ecnf.100007211555008" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Зеленский</a></p>

Фото © Facebook / Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает "нормандский формат" (Россия, Украина, Германия, Франция) единственной площадкой, на которой можно вести переговоры о ситуации в Донбассе. Об этом он сказал в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Я полностью поддерживаю этот формат и считаю, что, кроме "нормандского формата", у нас больше нет на сегодня площадки, чтобы выйти из этой ситуации, чтобы действительно завершить войну на востоке Украины", — приводит украинский телеканал "Дом" слова Владимира Зеленского на этих переговорах.

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Ранее Лайф рассказывал, что Зеленский обсудил с Меркель и Макроном пути решения конфликта в Донбассе в понедельник, 11 октября. Затем разговор на эту тему с двумя европейскими лидерами состоялся у президента РФ Владимира Путина. Как подчеркнули в Кремле, дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения своих обязательств и договорённостей.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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