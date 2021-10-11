"Полностью поддерживаю": Зеленский заявил о безальтернативности "нормандского формата"
По его мнению, это единственная площадка, в рамках которой можно "действительно завершить войну на востоке Украины".
Фото © Facebook / Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает "нормандский формат" (Россия, Украина, Германия, Франция) единственной площадкой, на которой можно вести переговоры о ситуации в Донбассе. Об этом он сказал в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
"Я полностью поддерживаю этот формат и считаю, что, кроме "нормандского формата", у нас больше нет на сегодня площадки, чтобы выйти из этой ситуации, чтобы действительно завершить войну на востоке Украины", — приводит украинский телеканал "Дом" слова Владимира Зеленского на этих переговорах.
Ранее Лайф рассказывал, что Зеленский обсудил с Меркель и Макроном пути решения конфликта в Донбассе в понедельник, 11 октября. Затем разговор на эту тему с двумя европейскими лидерами состоялся у президента РФ Владимира Путина. Как подчеркнули в Кремле, дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения своих обязательств и договорённостей.
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