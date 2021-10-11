В новом комиксе DC Супермен станет бисексуалом

Издатель DC анонсировал выход нового комикса про Супермена, в котором расскажут об отношениях супергероя с юношей. Об этом сообщает IGN.

Так, Супермен-бисексуал появится в пятом выпуске серии Superman: Son of Kal-El. 17-летний Джонатан Кейт, сын Кларка Кента и Лоис Лейн, вступит в отношения с активистом и журналистом Джеем Накамурой. В какой-то момент они даже поцелуются, на что указывает представленная страница комикса.

Фото © Twitter / DC Nation

Сценарист Том Тейлор заметил, что у Джея раскроются суперспособности: он окажется единственным человеком, которого не нужно будет защищать. Это, по задумке автора, означает равноправие в отношениях, строящихся на взаимной поддержке. Выход комикса запланирован на 9 ноября.