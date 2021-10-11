В новом комиксе DC Супермен станет бисексуалом
При этом у парня 17-летнего супергероя тоже откроются сверхспособности, поэтому отношения будут строиться на равноправии.
Издатель DC анонсировал выход нового комикса про Супермена, в котором расскажут об отношениях супергероя с юношей. Об этом сообщает IGN.
Так, Супермен-бисексуал появится в пятом выпуске серии Superman: Son of Kal-El. 17-летний Джонатан Кейт, сын Кларка Кента и Лоис Лейн, вступит в отношения с активистом и журналистом Джеем Накамурой. В какой-то момент они даже поцелуются, на что указывает представленная страница комикса.
Сценарист Том Тейлор заметил, что у Джея раскроются суперспособности: он окажется единственным человеком, которого не нужно будет защищать. Это, по задумке автора, означает равноправие в отношениях, строящихся на взаимной поддержке. Выход комикса запланирован на 9 ноября.
В свою очередь Marvel решила судиться с наследниками прав на комиксы о супергероях. Некоторых персонажей создавали работники по найму, и в компании считают, что это не позволяет контролировать использование изображений.
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