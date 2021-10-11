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В новом комиксе DC Супермен станет бисексуалом

При этом у парня 17-летнего супергероя тоже откроются сверхспособности, поэтому отношения будут строиться на равноправии.

11 октября, 18:45
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/thedcnation/status/1447602030252417025" target="_blank" rel="noopener noreferrer">DC Nation</a></p>

Фото © Twitter / DC Nation

Издатель DC анонсировал выход нового комикса про Супермена, в котором расскажут об отношениях супергероя с юношей. Об этом сообщает IGN.

Так, Супермен-бисексуал появится в пятом выпуске серии Superman: Son of Kal-El. 17-летний Джонатан Кейт, сын Кларка Кента и Лоис Лейн, вступит в отношения с активистом и журналистом Джеем Накамурой. В какой-то момент они даже поцелуются, на что указывает представленная страница комикса.

Фото © Twitter / DC Nation

Фото © Twitter / DC Nation

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Сценарист Том Тейлор заметил, что у Джея раскроются суперспособности: он окажется единственным человеком, которого не нужно будет защищать. Это, по задумке автора, означает равноправие в отношениях, строящихся на взаимной поддержке. Выход комикса запланирован на 9 ноября.

В свою очередь Marvel решила судиться с наследниками прав на комиксы о супергероях. Некоторых персонажей создавали работники по найму, и в компании считают, что это не позволяет контролировать использование изображений.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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