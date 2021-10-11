В Подмосковье мужчина застрелил приятеля, приревновав жену, и покончил с собой

В подмосковном городе Пушкино произошла стрельба в одной из квартир. По данным Лайфа, 37-летний мужчина выстрелил в приятеля из ружья, после чего выбежал на улицу и свёл счёты с жизнью.

Всё случилось вечером 11 октября в микрорайоне Серебрянка. По предварительным данным, конфликт между Юрием Т. и Александром К. случился из-за супруги первого. В результате Александр получил серьёзную рану и умер после прибытия скорой. Подозреваемый в расправе над 36-летним мужчиной также скончался на месте ЧП.