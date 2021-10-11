В Подмосковье мужчина застрелил приятеля, приревновав жену, и покончил с собой
Пострадавший смог дождаться скорой помощи, однако ранение оказалось серьёзным, и в итоге он скончался.
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В подмосковном городе Пушкино произошла стрельба в одной из квартир. По данным Лайфа, 37-летний мужчина выстрелил в приятеля из ружья, после чего выбежал на улицу и свёл счёты с жизнью.
Всё случилось вечером 11 октября в микрорайоне Серебрянка. По предварительным данным, конфликт между Юрием Т. и Александром К. случился из-за супруги первого. В результате Александр получил серьёзную рану и умер после прибытия скорой. Подозреваемый в расправе над 36-летним мужчиной также скончался на месте ЧП.
Ранее Лайф рассказывал, что в кафе на северо-востоке Москвы произошла драка со стрельбой. Один из участников конфликта был госпитализирован с ранением грудной клетки, его оппонент задержан.
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