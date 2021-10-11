Новый президент Эстонии призвал решить проблему неравенства русскоязычных в детсадах

Русскоязычные дети в Эстонии сталкиваются с неравенством уже в детских садах. Об этом заявил в парламенте в своей послеинаугурационной речи президент Алар Карис.

Политик отметил, что эстонский язык доступен для русских детей бесплатно в дошкольных учреждениях. Но не все семьи имеют финансовую возможность оплатить дополнительные уроки. "Таким образом, неравенство, зависящее от денег, возникает уже в детских садах", — заявил президент Эстонии.

"Это первое узкое место, которое может повлиять на дальнейшее будущее русскоязычных детей в Эстонии, их конкурентоспособность на рынке труда, уверенность в том, что они являются равноправной частью нашего общества. А ведь устранить это узкое место достаточно легко", — заключил глава государства.