Новый президент Эстонии призвал решить проблему неравенства русскоязычных в детсадах
Такая дискриминация оказывает влияние на будущее русскоговорящего населения республики, в частности на конкурентоспособность этих граждан.
Фото © ТАСС / Ленц Артем
Русскоязычные дети в Эстонии сталкиваются с неравенством уже в детских садах. Об этом заявил в парламенте в своей послеинаугурационной речи президент Алар Карис.
Политик отметил, что эстонский язык доступен для русских детей бесплатно в дошкольных учреждениях. Но не все семьи имеют финансовую возможность оплатить дополнительные уроки. "Таким образом, неравенство, зависящее от денег, возникает уже в детских садах", — заявил президент Эстонии.
"Это первое узкое место, которое может повлиять на дальнейшее будущее русскоязычных детей в Эстонии, их конкурентоспособность на рынке труда, уверенность в том, что они являются равноправной частью нашего общества. А ведь устранить это узкое место достаточно легко", — заключил глава государства.
Ранее Карис пообещал разговаривать на русском языке. Он также заявил, что будет сотрудничать со всеми политическими силами республики. Это, по его мнению, позволит находить путь для дальнейшего развития государства.
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