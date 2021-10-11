Нуланд рассказала о наслаждении бабьим летом в Москве

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд наслаждается осенней погодой в Москве и ждёт предстающих консультаций с представителями властей России и бизнес-сообщества. Об этом написал пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц в "Твиттере".

Under Secretary Nuland: Enjoying бабье Лето at Spaso house, Moscow with my colleague Eric Green. Looking forward to consultations with the Russian government, business community, and alumni of US exchange programs. pic.twitter.com/FK63Uzedec — Jason P. Rebholz (@USEmbRuPress) October 11, 2021

"Заместитель госсекретаря Нуланд: наслаждаюсь бабьим летом в Спасо-хаусе с моим коллегой Эриком Грином", — говорится в посте Ребхольц.