Нуланд рассказала о наслаждении бабьим летом в Москве
Американский дипломат прибыла в Россию 11 октября, чтобы обсудить с российскими властями двусторонние, региональные и международные вопросы.
Фото © ТАСС/AP
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд наслаждается осенней погодой в Москве и ждёт предстающих консультаций с представителями властей России и бизнес-сообщества. Об этом написал пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц в "Твиттере".
Under Secretary Nuland: Enjoying бабье Лето at Spaso house, Moscow with my colleague Eric Green. Looking forward to consultations with the Russian government, business community, and alumni of US exchange programs. pic.twitter.com/FK63Uzedec— Jason P. Rebholz (@USEmbRuPress) October 11, 2021
"Заместитель госсекретаря Нуланд: наслаждаюсь бабьим летом в Спасо-хаусе с моим коллегой Эриком Грином", — говорится в посте Ребхольц.
Там отмечается также, что Нуланд с нетерпением ждёт консультаций с российскими властями, бизнес-сообществом и выпускниками программ обмена с США.
Лайф сообщал, что замгоссекретаря США Нуланд прибыла в Москву с рабочим визитом сегодня, 11 октября. В Кремле рассказали, с кем американский дипломат встретится.
Комментариев: 0