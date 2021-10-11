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Нуланд рассказала о наслаждении бабьим летом в Москве

Американский дипломат прибыла в Россию 11 октября, чтобы обсудить с российскими властями двусторонние, региональные и международные вопросы.

11 октября, 19:18
<p>Фото © ТАСС/AP</p>

Фото © ТАСС/AP

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд наслаждается осенней погодой в Москве и ждёт предстающих консультаций с представителями властей России и бизнес-сообщества. Об этом написал пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц в "Твиттере".

"Заместитель госсекретаря Нуланд: наслаждаюсь бабьим летом в Спасо-хаусе с моим коллегой Эриком Грином", — говорится в посте Ребхольц.

Там отмечается также, что Нуланд с нетерпением ждёт консультаций с российскими властями, бизнес-сообществом и выпускниками программ обмена с США.

Политолог назвал истинные причины приезда Виктории Нуланд в Москву

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Лайф сообщал, что замгоссекретаря США Нуланд прибыла в Москву с рабочим визитом сегодня, 11 октября. В Кремле рассказали, с кем американский дипломат встретится.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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