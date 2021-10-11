В Мордовии и Севастополе решили ввести антикоронавирусные QR-коды

Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Мордовии с 15 октября вводится требование наличия QR-кодов для посещения культурных мероприятий и общепита. Жителям и гостям региона нужно будет подтверждать факт прохождения вакцинации (не менее чем годовой давности), либо факт перенесённого заболевания не ранее чем шесть месяцев назад.

Ограничительные меры "режим CoViD-free" введены с 15 октября и в Севастополе. Одна из причин — в низкой вакцинации населения. В городе вакцинировано 140 тысяч жителей, необходимо привить ещё столько же. По состоянию на 11 октября в Севастополе зарегистрировано 247 новых случаев заболевания CoViD-19.

"Обеспечить доступ в рестораны, столовые, фуд-корты, бары, другие места общественного питания, салоны красоты, косметические и массажные салоны, парикмахерские, солярии, бани, сауны, бассейны, фитнес-центры, театры и кинотеатры с вместимостью 50%, библиотеки и музеи совершеннолетних посетителей только при наличии сертификата о вакцинации, справки об антителах либо при отрицательном ПЦР-тесте сроком действия семь дней", — поручил в ходе оперативного штаба по ситуации с коронавирусом губернатор города Михаил Развожаев.