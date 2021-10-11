В Instagram произошёл новый сбой
У пользователей возникают проблемы с работой приложения и просмотром новостной ленты.
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Пользователи социальной сети Instagram из нескольких стран столкнулись со сбоями в её работе. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, который отслеживает стабильность работы различных порталов.
Судя по карте жалоб, наибольшее их количество поступает из США и Германии. Американцы столкнулись с проблемами в работе приложения, а жители ФРГ отмечают, что не могут пользоваться новостной лентой. Также жалобы поступают из Франции, Канады, Великобритании, Швеции; не так много, но есть они и из России.
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Как сообщал Лайф, масштабный сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp произошёл вечером 4 октября. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоя 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальные сбои были зафиксированы в работе "Твиттера", Gmail, Tinder, Snapchat, Netflix и Zoom. Спустя шесть часов Facebook и Instagram восстановились. Лайф писал также о том, кто и сколько заработал на падении "Фейсбука".
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