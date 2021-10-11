В Instagram произошёл новый сбой

Пользователи социальной сети Instagram из нескольких стран столкнулись со сбоями в её работе. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, который отслеживает стабильность работы различных порталов.

Судя по карте жалоб, наибольшее их количество поступает из США и Германии. Американцы столкнулись с проблемами в работе приложения, а жители ФРГ отмечают, что не могут пользоваться новостной лентой. Также жалобы поступают из Франции, Канады, Великобритании, Швеции; не так много, но есть они и из России.