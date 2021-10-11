Режиссёр "Игры в кальмара" объяснил неожиданную концовку сериала
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Стала известна причина неожиданной смены облика главного героя сериала "Игра в кальмара" Сон Ки Хуна в концовке сериала. Эта метаморфоза вызвала неоднозначную реакцию пользователей в социальных сетях. Финал южнокорейской дорамы объяснил её сценарист Хван Дон Хёк.
В беседе с The Independent он напомнил, что в финальном эпизоде первого сезона Хун, одержав победу в шоу, неожиданно для всех покрасил волосы в красный цвет.
"Я представлял себя на его месте и думал: "В какой цвет он бы точно никогда не покрасил волосы?" И пришёл к выводу, что в красный. Это для него было бы сумасшествием", — объяснил своё решение создатель сериала.
По словам Хван Дон Хёка, красный цвет здесь символизирует накопленную во время смертельных состязаний ярость, которой у главного героя под конец сериала было с избытком.
Ранее Лайф писал о том, почему "Игра в кальмара" стала сериалом номер один в мире. Новый продукт Netflix быстро обрёл популярность в 90 странах, в том числе США и России.
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