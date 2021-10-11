Режиссёр "Игры в кальмара" объяснил неожиданную концовку сериала

Стала известна причина неожиданной смены облика главного героя сериала "Игра в кальмара" Сон Ки Хуна в концовке сериала. Эта метаморфоза вызвала неоднозначную реакцию пользователей в социальных сетях. Финал южнокорейской дорамы объяснил её сценарист Хван Дон Хёк.

В беседе с The Independent он напомнил, что в финальном эпизоде первого сезона Хун, одержав победу в шоу, неожиданно для всех покрасил волосы в красный цвет.

"Я представлял себя на его месте и думал: "В какой цвет он бы точно никогда не покрасил волосы?" И пришёл к выводу, что в красный. Это для него было бы сумасшествием", — объяснил своё решение создатель сериала.

По словам Хван Дон Хёка, красный цвет здесь символизирует накопленную во время смертельных состязаний ярость, которой у главного героя под конец сериала было с избытком.