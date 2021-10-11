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Катар всё ближе: Сборная России обыграла Словению в отборе ЧМ-2022

После не самой убедительной игры со Словакией наши парни сумели показать гораздо более атакующий футбол.

11 октября, 20:41
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Сборная России по футболу обыграла Словению в важнейшем матче отбора ЧМ-2022 и гарантировала себе как минимум второе место в группе.

Стартовые минуты матча остались за хозяевами стадиона "Людски врт", однако наши быстро сумели забрать инициативу себе, что вылилось в два забитых мяча. Сначала Дивеев замкнул подачу Фомина со штрафного, а вскоре Джикия фантастическим образом забил через себя после розыгрыша углового. Однако до перерыва Иличич сумел отыграть один мяч и вернул интригу в игру.

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Во втором тайме заметно увеличилось количество фолов и жёстких стыков, а вот опасных моментов становилось всё меньше. Самым неприятным моментом стал гол Куртича в наши ворота, который, к счастью, был отменён. В итоге сборная России удержала комфортный счёт и гарантировала себе второе место в группе. Однако прямой выход в финальную часть чемпионата мира даёт только первое. Всё решится в ноябрьских матчах против Кипра и прямого конкурента — сборной Хорватии.

Футбол. ЧМ-2022.

Отборочный турнир

Словения — Россия — 1:2

Голы: Дивеев 28' (0:1), Джикия 32' (0:2), Иличич 40' (1:2)

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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