Сборная России по футболу обыграла Словению в важнейшем матче отбора ЧМ-2022 и гарантировала себе как минимум второе место в группе.

Стартовые минуты матча остались за хозяевами стадиона "Людски врт", однако наши быстро сумели забрать инициативу себе, что вылилось в два забитых мяча. Сначала Дивеев замкнул подачу Фомина со штрафного, а вскоре Джикия фантастическим образом забил через себя после розыгрыша углового. Однако до перерыва Иличич сумел отыграть один мяч и вернул интригу в игру.

Во втором тайме заметно увеличилось количество фолов и жёстких стыков, а вот опасных моментов становилось всё меньше. Самым неприятным моментом стал гол Куртича в наши ворота, который, к счастью, был отменён. В итоге сборная России удержала комфортный счёт и гарантировала себе второе место в группе. Однако прямой выход в финальную часть чемпионата мира даёт только первое. Всё решится в ноябрьских матчах против Кипра и прямого конкурента — сборной Хорватии.