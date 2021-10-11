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В Екатеринбурге парень зарезал сожительницу, а потом сам позвонил её родным

После этого преступник отправился в полицию, причём прихватил с собой орудие убийства.

11 октября, 20:56
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Екатеринбурге парень зарезал свою возлюбленную, а после позвонил её родным и рассказал об этом. По словам молодого человека, убийство он совершил во время бытовой ссоры. Женщина умерла на месте.

"По версии следствия, в ночь на 10 октября 2021 года обвиняемый, находясь по месту проживания в комнате общежития по улице Братской в Екатеринбурге, вступил в конфликт со своей сожительницей 1981 года рождения. На почве ссоры мужчина вооружился ножом, которым нанёс женщине несколько ударов в область шеи. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия", — приводит слова старшего помощника руководителя СУ СК по Свердловской области Александра Шульги портал e1.ru.

После случившегося 26-летний парень позвонил родным своей возлюбленной и рассказал, что убил её. Затем он явился в отдел полиции вместе с орудием убийства и во всём признался. Сотрудникам МВД пришлось ломать дверь комнаты, где находилось тело.

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А ранее Лайф рассказывал, что в Сыктывкаре бывший муж из ревности убил владелицу фитнес-клуба, которая учила женщин "любить себя". Затем преступник показал, где спрятал тело, — он закопал его в лесу, на берегу реки Сысолы.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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