Легкомоторный самолёт упал на жилые дома в Калифорнии. Видео © Twitter / News For All

Два человека погибли в американском городе Санти (штат Калифорния) в результате крушения легкомоторного самолёта. Воздушное судно упало прямо на жилые дома и грузовик.

Как пишет NBC News, это случилось недалеко от средней школы, но дети не пострадали. В аккаунте образовательного учреждения в "Твиттере" появилась запись о том, что все учащиеся в безопасности.

Один из жителей района, куда упал самолёт, рассказал, что самолёт рухнул на дом его матери и отчима. Здание фактически уничтожено.