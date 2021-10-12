"Как зона боевых действий": Самолёт рухнул на жилой дом в Калифорнии
Случилось это совсем неподалёку от школьного кампуса. По предварительным данным, есть погибшие.
Кадр из видео © Twitter / News For All
Легкомоторный самолёт упал на жилые дома в Калифорнии. Видео © Twitter / News For All
Два человека погибли в американском городе Санти (штат Калифорния) в результате крушения легкомоторного самолёта. Воздушное судно упало прямо на жилые дома и грузовик.
Как пишет NBC News, это случилось недалеко от средней школы, но дети не пострадали. В аккаунте образовательного учреждения в "Твиттере" появилась запись о том, что все учащиеся в безопасности.
Один из жителей района, куда упал самолёт, рассказал, что самолёт рухнул на дом его матери и отчима. Здание фактически уничтожено.
"Это как зона боевых действий, это даже не дом. Всё, что у них там было, уничтожено", – говорит мужчина.
Как рассказывал Лайфа, 10 октября двухмоторный самолёт L-410 упал в Татарстане. На борту было двое членов экипажа, четыре инструктора, один оператор и 15 парашютистов. Выжить удалось шестерым. Лайф опубликовал список всех пассажиров. 11 октября, в Татарстане был объявлен днём траура.
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