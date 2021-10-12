НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Появилась ещё одна причина роста цен на кофе

Если ранее причиной была ситуация в Бразилии, то теперь проблемы для производителей может создать Колумбия.

11 октября, 21:24
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Мировые цены на кофе могут вновь вырасти. Возможность подорожания объясняют перебоями поставок со стороны колумбийских фермеров. Как пишут СМИ, заказчики недосчитались миллиона мешков с зёрнами.

Как сообщает Reuters, экспортёры, трейдеры и обжарщики кофе столкнулись с серьёзными потерями. Средний размер убытков крупных покупателей кофе может составить порядка 8–10 миллионов долларов.

"Сбои в поставках у такого крупного производителя, как Колумбия, могут усилить скачки цен на мировых рынках, хотя они будут временными", — приводит агентство слова источника в отрасли.

Экономист объяснил, почему не стоит бояться роста цен на кофе и закупаться им впрок

Экономист объяснил, почему не стоит бояться роста цен на кофе и закупаться им впрок

А ранее Лайф рассказывал о другой причине роста цен на кофе — засухе в Бразилии. Тогда производители предупреждали, что стоимость продукта может в среднем вырасти на 10–12%.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1