Появилась ещё одна причина роста цен на кофе

Мировые цены на кофе могут вновь вырасти. Возможность подорожания объясняют перебоями поставок со стороны колумбийских фермеров. Как пишут СМИ, заказчики недосчитались миллиона мешков с зёрнами.

Как сообщает Reuters, экспортёры, трейдеры и обжарщики кофе столкнулись с серьёзными потерями. Средний размер убытков крупных покупателей кофе может составить порядка 8–10 миллионов долларов.

"Сбои в поставках у такого крупного производителя, как Колумбия, могут усилить скачки цен на мировых рынках, хотя они будут временными", — приводит агентство слова источника в отрасли.