Появилась ещё одна причина роста цен на кофе
Если ранее причиной была ситуация в Бразилии, то теперь проблемы для производителей может создать Колумбия.
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Мировые цены на кофе могут вновь вырасти. Возможность подорожания объясняют перебоями поставок со стороны колумбийских фермеров. Как пишут СМИ, заказчики недосчитались миллиона мешков с зёрнами.
Как сообщает Reuters, экспортёры, трейдеры и обжарщики кофе столкнулись с серьёзными потерями. Средний размер убытков крупных покупателей кофе может составить порядка 8–10 миллионов долларов.
"Сбои в поставках у такого крупного производителя, как Колумбия, могут усилить скачки цен на мировых рынках, хотя они будут временными", — приводит агентство слова источника в отрасли.
А ранее Лайф рассказывал о другой причине роста цен на кофе — засухе в Бразилии. Тогда производители предупреждали, что стоимость продукта может в среднем вырасти на 10–12%.
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