"Голос 10": Как Александр Градский решился на дуэт с Моргенштерном

Что касается репертуара участников, то в первых "слепых" прослушиваниях были представлены совершенно разные стили и жанры — от рока до оперы. География вокалистов также не ограничивалась Россией, были гости из Молдавии и Казахстана. Судя по предварительным результатам, зрителям больше всего понравились Дарья Копейкина из Орска (Оренбургская область) и Адильхан Макин из Петропавловска (Казахстан). Первая поразила не только вокальными данными, но и возрастом — девушке всего 17 лет, а Адильхан исполнил песню "Не отрекаются любя" на таком надрыве, что Градский попросил его быть посдержаннее. Итого двое лучших участников в копилке у Пелагеи и Градского. Среди болельщиков зрители заметили Пухляша из Little Big, который выступал вместе с группой на Евровидении. Он пришёл поддержать Юлию Плаксину, исполнившую песню Eye of the Tiger из фильма "Рокки". Девушка с откровенным декольте также попала в команду Пелагеи.