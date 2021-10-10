"Голос 10": Как Александр Градский решился на дуэт с Моргенштерном Золотой состав жюри вернул зрителей, которые перестали смотреть "Голос" после третьего сезона. 9 октября, 21:40 © YouTube / Голос / The Voice Russia

"Мы этого ждали семь лет!", "Ну наконец-то тот самый "Голос", "Как же мы скучали по этому жюри" — такая реакция зрителей была на первый выпуск 10-го сезона главного вокального телепроекта страны. Наставники первых трёх сезонов отсутствовали на проекте начиная с 4-го сезона. В попытке привлечь новую аудиторию продюсеры усадили в красные кресла других знаменитостей: Басту, Гагарину, Лепса, Шнурова, Меладзе, Лорак, Сюткина, но никто из них не полюбился зрителям так, как первая четвёрка. Состав — Градский, Пелагея, Агутин и Билан — назвали золотым, и это главная фишка юбилейного сезона.

Наставления

С первых же минут стало ясно — они не пытаются сделать шоу, а просто ведут себя так, как считают нужным. Не стесняются говорить участникам правду: "Вы налажали там наверху", "Если так орать, то это приводит к печальным последствиям", "Когда вы выходите на две минуты, надо чем-то удивлять, а у вас не получилось". Да, такие замечания — удар по мотивации, особенно для тонких творческих людей. Но, с другой стороны, гораздо хуже, если члены жюри пытаются оправдываться за то, что не нажали на кнопку, чтобы выглядеть хорошими и добрыми, тогда теряется вся суть проекта. Если бы старик Градский не был столь прямолинейным и честным, едва ли его подопечные победили бы в первых трёх сезонах.

Студия







Отдельно стоит сказать про новую студию шоу. Знающие внутреннюю кухню проекта люди давно говорили о том, что для руководства Первого канала это настоящая боль. За девять лет она устарела и технически, и морально.

Зарубежные аналоги давно ушли вперёд, а Россия в плане дизайна отстала. Обновление должно было произойти давным-давно, потому что сейчас существуют новые направления в телевизионной технике, в телепродакшене. Новую студию клянчили давно, и наконец это произошло Андрей Сычёв Режиссёр

Стиль подсмотрели у французов, но из-за пространственных ограничений решили выбрать форму эллипса. Теперь комната с болельщиками подсвечивается и встроена в зрительный зал, а по павильону летает камера-дрон. Картинка получилась более зрелищной, но, разумеется, главное обновление, на которое обращают внимание зрители, — кресла наставников. "Мы перешли в бизнес-класс", — остроумно подметил Леонид Агутин.

Эксперименты

Дизайн студии даже вдохновил Александра Градского на смелые музыкальные эксперименты. По словам Андрея Сычёва, он подумывает о дуэте с Моргенштерном или Егором Кридом.

Когда он пришёл в студию, то сказал, что у него есть рэп-заготовки, и обещал использовать их именно в этой студии. То есть он хочет "колабару" забацать — такое впечатление на него произвела студия. Он сказал, что больше никакой классики, отныне он в тренде! Андрей Сычёв Режиссёр

Участники







Что касается репертуара участников, то в первых "слепых" прослушиваниях были представлены совершенно разные стили и жанры — от рока до оперы. География вокалистов также не ограничивалась Россией, были гости из Молдавии и Казахстана. Судя по предварительным результатам, зрителям больше всего понравились Дарья Копейкина из Орска (Оренбургская область) и Адильхан Макин из Петропавловска (Казахстан). Первая поразила не только вокальными данными, но и возрастом — девушке всего 17 лет, а Адильхан исполнил песню "Не отрекаются любя" на таком надрыве, что Градский попросил его быть посдержаннее. Итого двое лучших участников в копилке у Пелагеи и Градского. Среди болельщиков зрители заметили Пухляша из Little Big, который выступал вместе с группой на Евровидении. Он пришёл поддержать Юлию Плаксину, исполнившую песню Eye of the Tiger из фильма "Рокки". Девушка с откровенным декольте также попала в команду Пелагеи.

Авторы Василий Климов