Нефть на Нью-Йоркской бирже подорожала до максимума с 2014 года

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть марки WTI к закрытию торгов подорожали до 80,52 доллара за баррель. Этот уровень стал рекордным за последние семь лет. В последний раз этот вид чёрного золота стоил дороже 80 долларов ещё в конце октября 2014 года.

Примечателен и рост стоимости нефти WTI за год. В октябре 2020 года, когда из-за пандемии во многих странах действовали жёсткие ограничения, баррель WTI стоил на 125% меньше. Рост стоимости за минувший же день составил 1,5%.

Нужно отметить, что цены на нефть разных марок растут на фоне восстановления мировой экономики по мере того, как человечество привыкает к условиям пандемии. Из-за высоких темпов развития экономики разных стран, как отмечает The Wall Street Journal, энергетическая сфера не успевает за ними, образуется дефицит энергоносителей.