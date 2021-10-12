Ревнивец-убийца из Подмосковья привёз для ликвидации соперника целый арсенал

Ревнивец из подмосковного Пушкина, устроивший стрельбу в квартире соперника, а после совершивший суицид, привёз на расправу целый арсенал оружия. Как стало известно Лайфу, 37-летний Юрий подготовил ружьё, карабин и три травматических пистолета для убийства соперника.

В тот вечер в гости к 37-летнему Александру К. и его сожительнице пришла подруга. Спустя какое-то время на пороге появился её муж Юрий Т. и несколькими выстрелами убил открывшего ему дверь Александра. После убийца, который приревновал жену, вышел на улицу и совершил суицид. Соседи рассказали, что мужчины несколько дней назад уже дрались. Тогда Юрия увезли в полицию.