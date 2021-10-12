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Ревнивец-убийца из Подмосковья привёз для ликвидации соперника целый арсенал

Недавно мужчины уже устраивали разборку, но тогда дело обошлось дракой, после чего её инициатор был задержан полицией.

11 октября, 22:36
<p>Фото ©LIFE</p>

Фото ©LIFE

  • Ревнивец-убийца из Подмосковья привёз для ликвидации соперника целый арсенал. Фото © LIFE
    Ревнивец-убийца из Подмосковья привёз для ликвидации соперника целый арсенал. Фото © LIFE
  • Ревнивец-убийца из Подмосковья привёз для ликвидации соперника целый арсенал. Фото © LIFE
    Ревнивец-убийца из Подмосковья привёз для ликвидации соперника целый арсенал. Фото © LIFE
  • Ревнивец-убийца из Подмосковья привёз для ликвидации соперника целый арсенал. Фото © LIFE
    Ревнивец-убийца из Подмосковья привёз для ликвидации соперника целый арсенал. Фото © LIFE

Ревнивец-убийца из Подмосковья привёз для ликвидации соперника целый арсенал. Фото © LIFE

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Ревнивец из подмосковного Пушкина, устроивший стрельбу в квартире соперника, а после совершивший суицид, привёз на расправу целый арсенал оружия. Как стало известно Лайфу, 37-летний Юрий подготовил ружьё, карабин и три травматических пистолета для убийства соперника.

В тот вечер в гости к 37-летнему Александру К. и его сожительнице пришла подруга. Спустя какое-то время на пороге появился её муж Юрий Т. и несколькими выстрелами убил открывшего ему дверь Александра. После убийца, который приревновал жену, вышел на улицу и совершил суицид. Соседи рассказали, что мужчины несколько дней назад уже дрались. Тогда Юрия увезли в полицию.

Весь арсенал, обнаруженный на месте преступления, был зарегистрирован на Юрия Т.:

  1. Травматический пистолет ОСА ПБ-4-1МЛ 18х45;
  2. Травматический пистолет MP-353 кал. 45 Rubber;
  3. Травматический пистолет Grand Power T11-FM1 10х28;
  4. Карабин "Вепрь-12 "Молот" ВПО 205-00 12х76 430мм;
  5. Охотничье ружьё двуствольное;
  6. Патроны 12х76;
  7. Патроны 10х28;
  8. Патроны 18х45.

Драка со стрельбой произошла в кафе на северо-востоке Москвы

Драка со стрельбой произошла в кафе на северо-востоке Москвы

Как ранее сообщал Лайф, убийство было совершено вечером 11 октября в микрорайоне Серебрянка. Когда приехала скорая помощь, раненый мужчина ещё был жив, однако в итоге скончался.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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