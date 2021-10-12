Ревнивец-убийца из Подмосковья привёз для ликвидации соперника целый арсенал
Недавно мужчины уже устраивали разборку, но тогда дело обошлось дракой, после чего её инициатор был задержан полицией.
Фото ©LIFE
Ревнивец из подмосковного Пушкина, устроивший стрельбу в квартире соперника, а после совершивший суицид, привёз на расправу целый арсенал оружия. Как стало известно Лайфу, 37-летний Юрий подготовил ружьё, карабин и три травматических пистолета для убийства соперника.
В тот вечер в гости к 37-летнему Александру К. и его сожительнице пришла подруга. Спустя какое-то время на пороге появился её муж Юрий Т. и несколькими выстрелами убил открывшего ему дверь Александра. После убийца, который приревновал жену, вышел на улицу и совершил суицид. Соседи рассказали, что мужчины несколько дней назад уже дрались. Тогда Юрия увезли в полицию.
Весь арсенал, обнаруженный на месте преступления, был зарегистрирован на Юрия Т.:
- Травматический пистолет ОСА ПБ-4-1МЛ 18х45;
- Травматический пистолет MP-353 кал. 45 Rubber;
- Травматический пистолет Grand Power T11-FM1 10х28;
- Карабин "Вепрь-12 "Молот" ВПО 205-00 12х76 430мм;
- Охотничье ружьё двуствольное;
- Патроны 12х76;
- Патроны 10х28;
- Патроны 18х45.
Как ранее сообщал Лайф, убийство было совершено вечером 11 октября в микрорайоне Серебрянка. Когда приехала скорая помощь, раненый мужчина ещё был жив, однако в итоге скончался.
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