"Не выкладывай никуда": Сборная России показала видео из раздевалки с танцующим под песню "Валера" Карпиным
Напомним, наша команда обыграла Словению со счётом 2:1 и гарантировала себе второе место в отборочной группе.
Видео © Telegram / Сборная России по футболу
Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала в соцсетях видео из раздевалки нашей команды после победы над Словенией в отборе ЧМ-2022.
На опубликованных кадрах можно увидеть главного тренера Валерия Карпина и игроков сборной, которые поют песню певицы Афродиты "Валера". При этом наставник команды ещё и немного пританцовывает под знаменитые строчки.
"Не выкладывай никуда только", — обратился Карпин к снимавшему оператору.
Однако, как заметили в пресс-службе сборной, публикация ролика была согласована с Валерием Карпиным.
Напомним, сборная России по футболу одержала победу над Словенией со счётом 2:1 в отборе ЧМ-2022 и гарантировала себе как минимум второе место и участие в стыковых матчах.
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