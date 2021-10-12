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Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала в соцсетях видео из раздевалки нашей команды после победы над Словенией в отборе ЧМ-2022.

На опубликованных кадрах можно увидеть главного тренера Валерия Карпина и игроков сборной, которые поют песню певицы Афродиты "Валера". При этом наставник команды ещё и немного пританцовывает под знаменитые строчки.

"Не выкладывай никуда только", — обратился Карпин к снимавшему оператору.

Однако, как заметили в пресс-службе сборной, публикация ролика была согласована с Валерием Карпиным.