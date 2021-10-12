Справились и без Дзюбы: Сборная России одержала две важнейшие победы и приблизилась к ЧМ в Катаре В очередной раз наши парни продемонстрировали две совершенно разные игры, но сумели добиться такого нужного результата. 11 октября, 21:23 Фото © РФС

Сборная России по футболу завершила очередной цикл матчей отбора ЧМ-2022. И снова Валерий Карпин и его команда демонстрируют умение набирать нужное, а теперь ещё и максимальное количество очков. На сей раз оно позволяет нам гарантировать себе как минимум второе место в группе и участие в стыковых матчах за путёвки в Катар.

А нужен ли Дзюба?

Главными героями матчей против Словакии и Словении стали... защитники. Если в первой игре не наши, то во второй — уже подшефные Валерия Карпина. Причём они не только делали свою работу по нейтрализации соперника, но ещё и успевали менять счёт на табло. Отрадно, что всегда именно в нашу пользу. Пусть и делали это не только игроки нашей национальной команды.

В первом матче нам помог автогол Милана Шкриньяра. Самый дорогой и известный игрок словацкой команды срезал мяч чётко в свои ворота после прострела с левого фланга. В том матче это был чуть ли не единственный подход к чужим воротам в исполнении нашей сборной. Хорошо хоть, что закончился голом, а то не факт, что сумели бы сами забить.

Зато в игре против Словении блистали уже именно наши защитники. Причём в атаке. И Игорь Дивеев, и Георгий Джикия сумели забить крайне важные и нужные для нашей сборной голы. А мяч в исполнении одного из лидеров "Спартака" и вовсе стал настоящим шедевром. Кто бы мог подумать, что в Джикии спит форвард, умеющий лихо забивать через себя. Красота, да и только!

Любопытно и то, что все эти дни одним из самых обсуждаемых футболистов страны оставался... Артём Дзюба. Именно он, отказавшийся ехать в национальную команду из-за травмы. Наверняка многие скажут, что форвард "Зенита" в нынешних своих кондициях команде сумел бы помочь. Этого не скрывал и Валерий Карпин, который, впрочем, подчёркивал, что никого заставлять играть за сборную он не собирается.

"Не считаю, что нужно кого-то пугать или заставлять играть за сборную. Он так решил, поговорили. Нет так нет. За сборную игроки должны хотеть играть, но если он не хочет, то зачем его уговаривать", — подчеркнул Карпин перед игрой со Словакией.

Но будем честны, Дзюба и правда мог бы с лёгкостью помочь команде, добавив "цемента" в атаке нашей команде, которого порой так не хватало. Особенно с учётом того, что не в лучшей форме сейчас Фёдор Смолов. Да и Антон Заболотный впечатлял не сильно. А вот лучший бомбардир РПЛ — Гамид Агаларов из "Уфы" — своего шанса так и не получил. Благо, что справились и без Дзюбы. Возможно, нападающий упустил последний для себя шанс сыграть за сборную.

Невнятная игра со Словакией и бодрая — со Словенией

По содержанию вопросов было куда больше. Особенно в игре со Словакией. Вечером 8 октября на поле в Казани был не футбол, а какое-то его подобие. На следующий день лестных слов в адрес нашей команды было днём с огнём не сыскать. Общий посыл звучал примерно так: победили — и ладно, а игра придёт.

"Состояние игроков, слава богу, хорошее, новых травм после матча со Словакией, как ни странно, не было. Все готовятся к матчу, занимаемся только восстановлением, теорией. Разобрали игру со словаками, переговорил с ребятами. Всё, что не получилось, — моя вина, потому что я не так донёс до них, не так объяснил. К ребятам нет претензий, это не значит, что я пытаюсь снять с них ответственность", — говорил Карпин на пресс-конференции перед встречей со Словенией.

И игра действительно пришла. Матч со Словенией был куда более впечатляющий по своей сути. Особенно первый тайм. Наши не стеснялись играть остро, ходить в быстрые атаки и мучить Яна Облака. Самый дорогой голкипер мира и его партнёры по команде могли такой прыти не ждать, однако получилось так, как получилось.

Второй тайм был настоящей игрой нервов. Всё, что нужно было нашим, — дотерпеть, достоять и додержать нужный счёт. И кто сейчас упрекнёт Валерия Карпина и сборную за то, что она не особо стремилась в атаку во вторые 45 минут? Наш главный тренер имеет полное право показать не только на счёт матчей, но и на турнирную таблицу нашей группы, где мы теперь идём на первом месте.

Подарок от Словакии

Неожиданно, но приятно — именно так можно сказать про результат матча между Словакией и Хорватией. Пока наши в параллельной встрече боролись со Словенией, соперники по группе подарили именно тот результат, который нас очень сильно порадовал.

Конечно, победа Словакии порадовала бы нас куда больше, однако и ничья — это очень даже приятный бонус. Теперь именно наша команда идёт на первом месте в группе. И никаких дополнительных показателей — чистое лидерство, которое приближает нашу сборную к поездке в Катар. И теперь мечтать мы будем именно о первом месте. Впрочем, Валерий Карпин не стеснялся говорить, что сборная Россия борется именно за него, а не за второе, которое отправляет команду в стыковые матчи.

Как итог, теперь никто не вспомнит ни позор в Мариборе 2009 года, ни печальные игры с Кипром, Мальтой или же Словакией. Валерий Карпин и его сборная России показали главное: собираться команда умеет в нужный для этого момент. Впереди две очень важные игры: против Кипра и Хорватии. Самое главное — не допустить там фатальных ошибок, и тогда можно будет смело бронировать билеты в Катар, а Валерию Карпину дать новый полноценный контракт. Хоть бы, хоть бы!

Авторы Шамиль Гаджиев