После победы России над Словенией с Карпиным решили продлить контракт
Нынешний тренер российской сборной гарантировал выход команды в стыки чемпионата мира по футболу.
Фото © ТАСС / АР
С главным тренером российской сборной по футболу Валерием Карпиным продлят контракт. Как объяснил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, под руководством нового наставника команда добыла гарантированное второе место в группе отборочного турнира чемпионата мира.
"Да, если мы будем играть в стыках, то уже как минимум [гарантировал продление контракта], но лучше, конечно, напрямую [выйти на чемпионат мира]", — сказал Дюков журналистам.
Как ранее рассказывал Лайф, сборная России обыграла Словению в отборе ЧМ-2022 и гарантировала себе как минимум второе место в группе. После не самой убедительной игры со Словакией наши парни сумели показать гораздо более атакующий футбол.
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