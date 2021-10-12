НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

После победы России над Словенией с Карпиным решили продлить контракт

Нынешний тренер российской сборной гарантировал выход команды в стыки чемпионата мира по футболу.

11 октября, 23:00
<p>Фото © ТАСС / АР</p>

Фото © ТАСС / АР

С главным тренером российской сборной по футболу Валерием Карпиным продлят контракт. Как объяснил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, под руководством нового наставника команда добыла гарантированное второе место в группе отборочного турнира чемпионата мира.

"Да, если мы будем играть в стыках, то уже как минимум [гарантировал продление контракта], но лучше, конечно, напрямую [выйти на чемпионат мира]", — сказал Дюков журналистам.

Справились и без Дзюбы: Сборная России одержала две важнейшие победы и приблизилась к ЧМ в Катаре

Справились и без Дзюбы: Сборная России одержала две важнейшие победы и приблизилась к ЧМ в Катаре

Как ранее рассказывал Лайф, сборная России обыграла Словению в отборе ЧМ-2022 и гарантировала себе как минимум второе место в группе. После не самой убедительной игры со Словакией наши парни сумели показать гораздо более атакующий футбол.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1