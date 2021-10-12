После победы России над Словенией с Карпиным решили продлить контракт

С главным тренером российской сборной по футболу Валерием Карпиным продлят контракт. Как объяснил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, под руководством нового наставника команда добыла гарантированное второе место в группе отборочного турнира чемпионата мира.

"Да, если мы будем играть в стыках, то уже как минимум [гарантировал продление контракта], но лучше, конечно, напрямую [выйти на чемпионат мира]", — сказал Дюков журналистам.