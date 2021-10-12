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В Чехии преступник с ножом пробрался в дом и порезал шесть человек

Пятеро из пострадавших в тяжёлом состоянии, полиция уже расследует это дело.

11 октября, 22:57
<p>Кадр из видео © Twitter / <a href="https://twitter.com/UdalostiBrno" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Události Brno</a></p>

Кадр из видео © Twitter / Události Brno

В Чехии преступник с ножом пробрался в дом и порезал шесть человек. Видео © Twitter / Události Brno

В Чехии — в городе Тишнове — полиция задержала мужчину, который ранил шесть человек. Он ворвался в дом с ножом и бросался на всех, кого видел внутри. Об этом сообщает представитель полиции Давид Халоупка.

"Пятеро из пострадавших в тяжёлом состоянии. Все раненые развезены по больницам краевого центра Брно. Нападавший задержан", — сказал Халоупка.

В местной администрации призвали жителей к спокойствию и заверили, что полиция уже контролирует ситуацию.

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А ранее Лайф рассказывал, что мужчина изрезал ножом охранника Apple Store из-за просьбы надеть маску. Пострадавший получил ранения в лоб, спину и руку, он был доставлен в больницу.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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