Мэр Пензы Лузгин подал в отставку

Мэр Пензы Андрей Лузгин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Андрей Вячеславович подал заявление о расторжении контракта по собственному желанию во вторник, 12 октября 2021 года. Он занимал должность главы Администрации города Пензы на протяжении двух лет", — цитирует ТАСС сообщение.

Гордума рассмотрит вопрос об отставке мэра 15 октября на внеочередном заседании. Исполнение обязанностей главы администрации возложено на заместителя Лузгина Александра Басенко.