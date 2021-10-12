Мэр Пензы Лузгин подал в отставку
Гордума рассмотрит вопрос о сложении его полномочий 15 октября на внеочередном заседании.
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Мэр Пензы Андрей Лузгин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
"Андрей Вячеславович подал заявление о расторжении контракта по собственному желанию во вторник, 12 октября 2021 года. Он занимал должность главы Администрации города Пензы на протяжении двух лет", — цитирует ТАСС сообщение.
Гордума рассмотрит вопрос об отставке мэра 15 октября на внеочередном заседании. Исполнение обязанностей главы администрации возложено на заместителя Лузгина Александра Басенко.
А накануне, 11 октября, стало известно, что заявление об отставке по собственному желанию написал глава города Судака Игорь Степиков.
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