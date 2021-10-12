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Мэр Пензы Лузгин подал в отставку

Гордума рассмотрит вопрос о сложении его полномочий 15 октября на внеочередном заседании.

12 октября, 08:19
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wikipedia</a></p>

Фото © wikipedia

Мэр Пензы Андрей Лузгин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Андрей Вячеславович подал заявление о расторжении контракта по собственному желанию во вторник, 12 октября 2021 года. Он занимал должность главы Администрации города Пензы на протяжении двух лет", — цитирует ТАСС сообщение.

Гордума рассмотрит вопрос об отставке мэра 15 октября на внеочередном заседании. Исполнение обязанностей главы администрации возложено на заместителя Лузгина Александра Басенко.

Подал в отставку мэр Белгорода Юрий Галдун

Подал в отставку мэр Белгорода Юрий Галдун

А накануне, 11 октября, стало известно, что заявление об отставке по собственному желанию написал глава города Судака Игорь Степиков.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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