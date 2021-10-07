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Подал в отставку мэр Белгорода Юрий Галдун

Он известен тем, что его инаугурация в 2019 году состоялась под марш из "Звёздных войн".

7 октября, 14:07
<p>Фото © "ВКонтакте"/ <a href="https://vk.com/galdun_yv?z=photo459906809_457242171/wall459906809_11943" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Юрий Галдун</a></p>

Фото © "ВКонтакте"/ Юрий Галдун

Мэр Белгорода Юрий Галдун написал заявление об уходе по собственному желанию. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Юрий Галдун покидает свой пост. Он написал заявление по собственному желанию. Совет депутатов города Белгорода на внеочередном заседании 13 октября рассмотрит его заявление об уходе", — проинформировал он.

Юрий Галдун был назначен исполняющим обязанности главы города Белгорода в январе 2019 года, а в марте был избран на этот пост официально. Ранее — с декабря 2012-го по сентябрь 2013 года — он работал первым заместителем главы Администрации Белгорода, а до ухода в политику занимал должность инженера на Белгородской ТЭЦ.

Давным-давно в далёком Белгороде мэр присягнул под марш из "Звёздных войн"

Давным-давно в далёком Белгороде мэр присягнул под марш из "Звёздных войн"

Кстати, присягнул на должность мэра Галдун под марш из "Звёздных войн", после чего уволилась руководитель управления культуры городской администрации.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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