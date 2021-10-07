Подал в отставку мэр Белгорода Юрий Галдун
Он известен тем, что его инаугурация в 2019 году состоялась под марш из "Звёздных войн".
Фото © "ВКонтакте"/ Юрий Галдун
Мэр Белгорода Юрий Галдун написал заявление об уходе по собственному желанию. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Юрий Галдун покидает свой пост. Он написал заявление по собственному желанию. Совет депутатов города Белгорода на внеочередном заседании 13 октября рассмотрит его заявление об уходе", — проинформировал он.
Юрий Галдун был назначен исполняющим обязанности главы города Белгорода в январе 2019 года, а в марте был избран на этот пост официально. Ранее — с декабря 2012-го по сентябрь 2013 года — он работал первым заместителем главы Администрации Белгорода, а до ухода в политику занимал должность инженера на Белгородской ТЭЦ.
Кстати, присягнул на должность мэра Галдун под марш из "Звёздных войн", после чего уволилась руководитель управления культуры городской администрации.
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