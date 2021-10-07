Подал в отставку мэр Белгорода Юрий Галдун

Мэр Белгорода Юрий Галдун написал заявление об уходе по собственному желанию. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Юрий Галдун покидает свой пост. Он написал заявление по собственному желанию. Совет депутатов города Белгорода на внеочередном заседании 13 октября рассмотрит его заявление об уходе", — проинформировал он.

Юрий Галдун был назначен исполняющим обязанности главы города Белгорода в январе 2019 года, а в марте был избран на этот пост официально. Ранее — с декабря 2012-го по сентябрь 2013 года — он работал первым заместителем главы Администрации Белгорода, а до ухода в политику занимал должность инженера на Белгородской ТЭЦ.