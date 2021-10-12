Путин пригласил зарубежных коллег на форум по сохранению популяции тигров

На государственном уровне в РФ гарантируется защита редких видов фауны и флоры, напомнил глава государства.

Российский лидер Владимир Путин, выступая на XV Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии во вторник, 12 октября, пригласил представителей иностранных государств на Международный форум по сохранению популяции тигров. Лидер России напомнил, что мероприятие пройдёт в сентябре 2022 года во Владивостоке.

"Хочу привлечь внимание к тому, что в сентябре 2022 года планируем провести второй Международный форум по сохранению популяции тигров. Эта встреча пройдёт в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке", — заявил Владимир Путин, добавив, что Россия рассчитывает "на участие представителей всех стран ареала этих редких хищников".

Путин также отметил, что в России гарантируется на государственном уровне защита редких видов фауны и флоры. Причём те действия, которые для этого предпринимаются, уже дали "ощутимый результат". В частности, выросли популяции амурского тигра, переднеазиатского и дальневосточного леопардов, сайгака, снежного барса, белого медведя, зубра, птиц семейства соколиных.

"И мы продолжим все эти усилия, в том числе в координации с нашими зарубежными партнёрами", — заключил президент.