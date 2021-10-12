В Госдуме нового созыва создали 32 комитета и три комиссии

Структура парламентских комитетов будет максимально приближена к структуре федеральных органов исполнительной власти.

Депутаты Госдумы восьмого созыва на первом пленарном заседании во вторник приняли постановление о создании 32 комитетов и трёх комиссий. Таким образом, в новом созыве будет работать на шесть комитетов больше, чем в прошлой Госдуме, которая состояла из 26 комитетов.

Увеличение произошло за счёт "разукрупнения" ряда комитетов, в особенности это коснулось экономического блока, объясняет ТАСС. А глава временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы восьмого созыва Александр Жуков ранее сообщал, что структура парламентских комитетов будет максимально приближена к структуре федеральных органов исполнительной власти.

Ранее Лайф сообщал, что на своём первом заседании депутаты нового созыва обсудят распорядок работы в осеннюю сессию, изберут председателя нижней палаты и его заместителей, а ещё утвердят составы комитетов и комиссий.