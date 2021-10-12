В Госдуме нового созыва создали 32 комитета и три комиссии
Структура парламентских комитетов будет максимально приближена к структуре федеральных органов исполнительной власти.
Депутаты Госдумы восьмого созыва на первом пленарном заседании во вторник приняли постановление о создании 32 комитетов и трёх комиссий. Таким образом, в новом созыве будет работать на шесть комитетов больше, чем в прошлой Госдуме, которая состояла из 26 комитетов.
Увеличение произошло за счёт "разукрупнения" ряда комитетов, в особенности это коснулось экономического блока, объясняет ТАСС. А глава временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы восьмого созыва Александр Жуков ранее сообщал, что структура парламентских комитетов будет максимально приближена к структуре федеральных органов исполнительной власти.
Ранее Лайф сообщал, что на своём первом заседании депутаты нового созыва обсудят распорядок работы в осеннюю сессию, изберут председателя нижней палаты и его заместителей, а ещё утвердят составы комитетов и комиссий.
Напомним, что по итогам сентябрьских выборов в Госдуму "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ — 57 мандатов, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 27, ЛДПР — 21, а "Новые люди" — 13. Кроме того, в Думу прошли по одному представителю от "Родины" (Алексей Журавлёв), "Партии роста" (Оксана Дмитриева), "Гражданской платформы" (Рифат Шайхутдинов) и пять самовыдвиженцев.