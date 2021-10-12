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Госпитализированный с ковидом актёр Гаркалин остаётся в реанимации

Состояние артиста по-прежнему оценивается как тяжёлое. Как врачи проводят лечение звёздного пациента, не уточняется.

12 октября, 07:46
<p>Валерий Гаркалин. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/944/foto/i5/1027388/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кино-театр.ру</a></p>

Валерий Гаркалин. Фото © Кино-театр.ру

Госпитализированный с коронавирусом советский и российский актёр, театральный педагог Валерий Гаркалин остаётся в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе Российского института театрального искусства — ГИТИС, где работает артист.

"По-прежнему остаётся в тяжёлом состоянии в реанимации", — приводит ТАСС слова собеседницы.

Актёра Валерия Гаркалина подключили к ЭКМО

Актёра Валерия Гаркалина подключили к ЭКМО

Напомним, артиста доставили 2 октября в больницу с коронавирусом. Изначально сообщалось, что у Гаркалина поражено от 25 до 50% лёгких. Дочь актёра рассказала Лайфу, что болезнь протекает не так серьёзно, поскольку он прививался. Однако 6 октября Mash сообщил, что артиста перевели в реанимацию и поражение лёгких оказалось более серьёзным.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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