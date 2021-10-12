Госпитализированный с ковидом актёр Гаркалин остаётся в реанимации
Состояние артиста по-прежнему оценивается как тяжёлое. Как врачи проводят лечение звёздного пациента, не уточняется.
Валерий Гаркалин. Фото © Кино-театр.ру
Госпитализированный с коронавирусом советский и российский актёр, театральный педагог Валерий Гаркалин остаётся в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе Российского института театрального искусства — ГИТИС, где работает артист.
"По-прежнему остаётся в тяжёлом состоянии в реанимации", — приводит ТАСС слова собеседницы.
Напомним, артиста доставили 2 октября в больницу с коронавирусом. Изначально сообщалось, что у Гаркалина поражено от 25 до 50% лёгких. Дочь актёра рассказала Лайфу, что болезнь протекает не так серьёзно, поскольку он прививался. Однако 6 октября Mash сообщил, что артиста перевели в реанимацию и поражение лёгких оказалось более серьёзным.
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