Лавров уличил НАТО в стремлении "разогреть" обстановку в Азии
Глава МИД РФ отметил, что альянс обходит стороной вопрос ответственности за последствия своих двадцатилетних экспериментов в Афганистане.
Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
НАТО после ухода из Афганистана стремится передислоцировать силы в Азию и направить в регион потоки беженцев. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на встрече глав МИД стран — участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
"К сожалению, геополитические расклады в регионе не становятся проще, сдерживая его переход в систему координат всеобъемлющей многосторонней кооперации и интеграции. Мы видим целенаправленные попытки "разогреть" обстановку, расшатать существующие механизмы межгосударственного взаимодействия", — отметил Лавров.
Дипломат подчеркнул, что НАТО обходит стороной вопрос ответственности за последствия своих двадцатилетних экспериментов в Афганистане, а заняться решением проблем предлагается международному сообществу, прежде всего соседним странам.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода американских войск из страны. 30 августа эта операция была завершена, а с ней и миссия длиной в 20 лет. Сам Байден назвал вывод военных чрезвычайно успешным, однако ряд лидеров с ним не согласился. Так, например, президент РФ Владимир Путин считает, что это произошло "мягко говоря, поспешно".
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