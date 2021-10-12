Лавров уличил НАТО в стремлении "разогреть" обстановку в Азии

НАТО после ухода из Афганистана стремится передислоцировать силы в Азию и направить в регион потоки беженцев. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на встрече глав МИД стран — участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

"К сожалению, геополитические расклады в регионе не становятся проще, сдерживая его переход в систему координат всеобъемлющей многосторонней кооперации и интеграции. Мы видим целенаправленные попытки "разогреть" обстановку, расшатать существующие механизмы межгосударственного взаимодействия", — отметил Лавров.