Лидер ЛДПР отметил, что проходит вакцинацию каждые два месяца. А накануне он также привился от гриппа.

Жириновский заявил, что сделал уже шесть прививок от ковида. Видео © LIFE

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что за последнее время сделал уже семь прививок, шесть из которых — от коронавируса. Об этом он сообщил журналистам перед первым заседанием Госдумы нового созыва.

"Я сделал уже семь прививок: шесть от коронавируса, через каждые два месяца вакцинацию, и вчера сделал от обычного гриппа, который каждый год к нам приходит. И я единственный сделал в масштабах Государственной думы", — заявил депутат.

Жириновский призвал россиян вовремя делать все необходимые прививки, чтобы никто не болел, а тем более не умирал.