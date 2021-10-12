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Регион
Опубликовано 12 октября 2021, 10:27
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Жириновский заявил, что сделал уже шесть прививок от ковида

Лидер ЛДПР отметил, что проходит вакцинацию каждые два месяца. А накануне он также привился от гриппа.

Жириновский заявил, что сделал уже шесть прививок от ковида. Видео © LIFE

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что за последнее время сделал уже семь прививок, шесть из которых — от коронавируса. Об этом он сообщил журналистам перед первым заседанием Госдумы нового созыва.

"Я сделал уже семь прививок: шесть от коронавируса, через каждые два месяца вакцинацию, и вчера сделал от обычного гриппа, который каждый год к нам приходит. И я единственный сделал в масштабах Государственной думы", — заявил депутат.

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Жириновский призвал россиян вовремя делать все необходимые прививки, чтобы никто не болел, а тем более не умирал.

Ранее Лайф рассказывал, что главврач московской больницы заявила об отсутствии коллективного иммунитета в столице. Всему виной низкие темпы вакцинации, хотя возможность сделать прививку в городе до сих пор есть не только в поликлиниках, но и в общественных местах вроде торговых центров.

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Кадр из видео © LIFE

Варвара Романова
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