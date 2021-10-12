Жириновский заявил, что сделал уже шесть прививок от ковида
Лидер ЛДПР отметил, что проходит вакцинацию каждые два месяца. А накануне он также привился от гриппа.
Жириновский заявил, что сделал уже шесть прививок от ковида. Видео © LIFE
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что за последнее время сделал уже семь прививок, шесть из которых — от коронавируса. Об этом он сообщил журналистам перед первым заседанием Госдумы нового созыва.
"Я сделал уже семь прививок: шесть от коронавируса, через каждые два месяца вакцинацию, и вчера сделал от обычного гриппа, который каждый год к нам приходит. И я единственный сделал в масштабах Государственной думы", — заявил депутат.
Жириновский призвал россиян вовремя делать все необходимые прививки, чтобы никто не болел, а тем более не умирал.
Ранее Лайф рассказывал, что главврач московской больницы заявила об отсутствии коллективного иммунитета в столице. Всему виной низкие темпы вакцинации, хотя возможность сделать прививку в городе до сих пор есть не только в поликлиниках, но и в общественных местах вроде торговых центров.
Кадр из видео © LIFE