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Жириновский заявил, что сделал уже шесть прививок от ковида

Лидер ЛДПР отметил, что проходит вакцинацию каждые два месяца. А накануне он также привился от гриппа.

12 октября, 07:27

Кадр из видео © LIFE

Жириновский заявил, что сделал уже шесть прививок от ковида. Видео © LIFE

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что за последнее время сделал уже семь прививок, шесть из которых — от коронавируса. Об этом он сообщил журналистам перед первым заседанием Госдумы нового созыва.

"Я сделал уже семь прививок: шесть от коронавируса, каждые два месяца через вакцинацию, и вчера сделал от обычного гриппа, который каждый год к нам приходит. И я единственный сделал в масштабах Государственной думы", — заявил депутат.

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Жириновский призвал россиян вовремя ставить все необходимые прививки, чтобы никто не болел, а тем более не умирал.

Ранее Лайф рассказывал, что главврач московской больницы заявила об отсутствии коллективного иммунитета в столице. Всему виной низкие темпы вакцинации, хотя возможность сделать прививку в городе до сих пор есть не только в поликлиниках, но и в общественных местах вроде торговых центров.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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