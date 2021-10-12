В Подмосковье вакцинация от ковида станет обязательной для работников сферы торговли и услуг

В Подмосковье для работников сфер торговли, общественного питания, транспорта, сотрудников МФЦ, салонов красоты и фитнес-клубов вводится обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Минздраве региона. Постановление, предусматривающее введение дополнительных мер в борьбе с распространением инфекции, подписано главным санитарным врачом области Ольгой Микаиловой.

Так, до 10 декабря 2021 года в регионе от ковида должно быть привито по меньшей мере 80% работников сферы услуг. Как указали в ведомстве, эти граждане постоянно контактируют с людьми. Руководители организаций, будь то спортзал или кафе, в срок до 10 ноября должны организовать вакцинацию сотрудников первым компонентом антиковидной вакцины или же однокомпонентным препаратом, к концу первой декады декабря — вторым.