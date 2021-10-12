В Подмосковье вакцинация от ковида станет обязательной для работников сферы торговли и услуг
Привиться от инфекции в срок до 10 декабря должно не менее 80% сотрудников салонов красоты, фитнес-клубов, МФЦ области.
Фото © ТАСС / Егор Алеев
В Подмосковье для работников сфер торговли, общественного питания, транспорта, сотрудников МФЦ, салонов красоты и фитнес-клубов вводится обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Минздраве региона. Постановление, предусматривающее введение дополнительных мер в борьбе с распространением инфекции, подписано главным санитарным врачом области Ольгой Микаиловой.
Так, до 10 декабря 2021 года в регионе от ковида должно быть привито по меньшей мере 80% работников сферы услуг. Как указали в ведомстве, эти граждане постоянно контактируют с людьми. Руководители организаций, будь то спортзал или кафе, в срок до 10 ноября должны организовать вакцинацию сотрудников первым компонентом антиковидной вакцины или же однокомпонентным препаратом, к концу первой декады декабря — вторым.
Напомним, Московская область — далеко не первый российский регион, ужесточающий ограничения из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Соответствующие решения уже были приняты в Курской, Свердловской, Волгоградской, Калининградской, Псковской, Пензенской и Ульяновской областях, а также в Удмуртии, Пермском крае, Самарской области, Татарстане, Санкт-Петербурге и Ленобласти. Кроме того, обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели в Еврейском автономном округе, Приморье, Ростовской области и на Алтае, а в Крыму с 11 октября запретили проведение мероприятий с родителями в дошкольных учреждениях и ввели другие ограничения. В Мордовии и Севастополе решили ввести антикоронавирусные QR-коды, а в Башкирии невакцинированных пожилых отправили на самоизоляцию.
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