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Иммунолог рассказал, когда понадобится новая вакцина от ковида

Специалист подчеркнул, что мутации вируса происходят постоянно и непрерывно, а "отбор ведёт к тому, что он совершенствуется в своей борьбе".

12 октября, 05:34
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Новая вакцина от CoViD-19 может понадобиться в том случае, если эффективность уже существующих препаратов снизится до 50% и ниже. Об этом рассказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с ТАСС.

"Мутации вируса происходят постоянно и непрерывно, а отбор ведёт к тому, что он совершенствуется в своей борьбе, в том числе с вакцинным иммунитетом коллективным. И никто не исключает того, что в результате мутации этой и отбора иммунитет вируса к вакцинному иммунитету ещё уменьшится. А если он станет меньше 50%, вакцинация станет практически бессмысленной и нужно будет делать новую вакцину", — сказал эксперт.

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Жемчугов подчеркнул, что сейчас нужно как можно скорее вакцинироваться существующими препаратами, чтобы "не пройти ещё один круг". По его словам, рост заболеваемости происходит в первую очередь из-за мутаций вируса, которые уже снизили результативность вакцин примерно на 30%. Кроме того, отметил иммунолог, сегодня всё чаще стали заболевать молодые люди.

Ранее учёный указал на одну из возможных причин высокой смертности от ковида. Медик предупреждает, что вирус становится суровее и опасные симптомы появляются уже на четвёртый день, а иногда и раньше.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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