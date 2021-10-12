Иммунолог рассказал, когда понадобится новая вакцина от ковида

Новая вакцина от CoViD-19 может понадобиться в том случае, если эффективность уже существующих препаратов снизится до 50% и ниже. Об этом рассказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с ТАСС.

"Мутации вируса происходят постоянно и непрерывно, а отбор ведёт к тому, что он совершенствуется в своей борьбе, в том числе с вакцинным иммунитетом коллективным. И никто не исключает того, что в результате мутации этой и отбора иммунитет вируса к вакцинному иммунитету ещё уменьшится. А если он станет меньше 50%, вакцинация станет практически бессмысленной и нужно будет делать новую вакцину", — сказал эксперт.

Жемчугов подчеркнул, что сейчас нужно как можно скорее вакцинироваться существующими препаратами, чтобы "не пройти ещё один круг". По его словам, рост заболеваемости происходит в первую очередь из-за мутаций вируса, которые уже снизили результативность вакцин примерно на 30%. Кроме того, отметил иммунолог, сегодня всё чаще стали заболевать молодые люди.