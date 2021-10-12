В России предложили привлекать к уголовной ответственности за пьяную езду

Вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил ведомствам до 1 ноября представить предложения по введению уголовной ответственности за езду в нетрезвом виде. Отмечается, что такое наказание будет применяться при наличии определённого количества алкоголя в крови. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на протокол заседания комиссии правительства по безопасности дорожного движения.

Хуснуллин подчеркнул, что 88% всех смертей в авариях, случившихся из-за пьяного вождения, связаны с тем, что у виновников ДТП обнаруживают более одного промилле алкоголя в крови.

"Садясь за руль в таком состоянии, человек создаёт угрозу для жизни участников движения, поэтому мною дано поручение рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности вплоть до уголовного наказания", — сказал вице-премьер.

По его словам, смертность в ДТП с участием нетрезвых водителей хоть и снизилась, но не так, как смертность в не связанных с алкоголем авариях. Хуснуллин подчеркнул, что на сегодняшний день ведётся большая работа по разработке безопасной инфраструктуры, что даёт свои плоды, однако не помогает в борьбе с пьяной ездой.

Кроме того, вице-премьер поручил МВД, Росгвардии, Ростехнадзору, Государственной инспекции маломерных судов МЧС и Росавиации проработать механизм прекращения или ограничения прав на управление всеми видами транспорта, а также на владение, ношение и хранение огнестрельного оружия для нетрезвых водителей. В свою очередь, МВД и Минздрав должны проработать обязательную постановку уличённых в пьяной езде на учёт в наркодиспансеры. Также Хуснуллин поручил рассмотреть вопрос пожизненного лишения водительских прав, если человек повторно оказался за рулём в нетрезвом виде.