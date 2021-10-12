Тела всех погибших при крушении L-410 опознаны в Татарстане

В Татарстане завершена процедура опознания всех погибших при крушении самолёта L-410. Родственникам передано 12 тел жертв катастрофы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы республики.

"За сутки проведено опознание 16 погибших, 12 тел выданы родственникам и направлены к местам захоронения", — сообщили там.

На вторник, 12 октября, запланирована выдача ещё четырёх тел погибших. Их доставят к местам захоронения.