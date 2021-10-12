Тела всех погибших при крушении L-410 опознаны в Татарстане
Двенадцать из шестнадцати тел уже передали родственникам. Ожидается, что остальные будут доставлены к местам захоронения сегодня.
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В Татарстане завершена процедура опознания всех погибших при крушении самолёта L-410. Родственникам передано 12 тел жертв катастрофы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы республики.
"За сутки проведено опознание 16 погибших, 12 тел выданы родственникам и направлены к местам захоронения", — сообщили там.
На вторник, 12 октября, запланирована выдача ещё четырёх тел погибших. Их доставят к местам захоронения.
Как рассказывал Лайф, 10 октября двухмоторный самолёт L-410 упал в Татарстане. На борту находилось два члена экипажа, четыре инструктора, один оператор и 15 парашютистов. Выжить удалось шестерым. Лайф опубликовал список всех пассажиров. 11 октября в Татарстане было объявлено днём траура.
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