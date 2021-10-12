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Тела всех погибших при крушении L-410 опознаны в Татарстане

Двенадцать из шестнадцати тел уже передали родственникам. Ожидается, что остальные будут доставлены к местам захоронения сегодня.

12 октября, 04:50
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/31252" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Фото © Telegram / SHOT

В Татарстане завершена процедура опознания всех погибших при крушении самолёта L-410. Родственникам передано 12 тел жертв катастрофы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы республики.

"За сутки проведено опознание 16 погибших, 12 тел выданы родственникам и направлены к местам захоронения", — сообщили там.

Выживший при крушении L-410 в Татарстане считает, что спасся благодаря пилотам

Выживший при крушении L-410 в Татарстане считает, что спасся благодаря пилотам

На вторник, 12 октября, запланирована выдача ещё четырёх тел погибших. Их доставят к местам захоронения.

Как рассказывал Лайф, 10 октября двухмоторный самолёт L-410 упал в Татарстане. На борту находилось два члена экипажа, четыре инструктора, один оператор и 15 парашютистов. Выжить удалось шестерым. Лайф опубликовал список всех пассажиров. 11 октября в Татарстане было объявлено днём траура.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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