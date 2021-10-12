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"Викинг" из Иркутска спустил самодельный корабль на воду

Команда драккара уже даже успела сломать руль: нарвались на мель. В планах "полноценный поход" на Байкал.

12 октября, 04:15

"Викинг" из Иркутска начал испытание своего самодельного корабля на воде. Видео © Телеграм-канал / SHOT

40-летний житель Иркутска Владимир Томилов, построивший у себя во дворе копию корабля викингов, спустил его на воду и начал испытания судна. В этом сезоне, по словам мечтателя из Сибири, он с командой единомышленников пока только тренировался управлять драккаром.

"Очередной тренировочный выход, завершающий в этом сезоне. Заодно испытываем новый руль, старый сломали в прошлый раз: на мель нарвались. Следующим летом пойдём на Байкал под парусом. Полноценный поход. Недельный, может двухнедельный", — рассказал Томилов Telegram-каналу SHOT.

Для похода в большое путешествие уже есть костяк команды. Некоторых привлёк сам драккар своим видом. На борт принимают тех, кто "болеет" этой темой, говорит Томилин. А для этого вовсе необязательно быть Геркулесом. Главное — быть увлечённым морем и кораблями. Создатель судна строил его в течение трёх с половиной лет. На вопрос, кто помог ему, отвечает: "Боги Асгарда".

"Его называют Конунгом. А я — жена Конунга. Это детище моего мужа, не моё, а я его просто поддерживаю в этом", — говорит супруга Томилина.

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Ранее Лайф рассказывал, что на создание судна ушло 150 тысяч рублей. Все чертежи кораблестроитель взял из Интернета. Корабль длиной 13 метров и шириной почти четыре создавал прямо во дворе.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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