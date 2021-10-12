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Больше десяти человек погибли в Китае в результате мощного наводнения

Властям удалось эвакуировать из зоны ЧП более 120 тысяч жителей, однако стихия может угрожать безопасности ещё сотен тысяч человек.

12 октября, 04:06
<p>Фото ©Twitter/<a href="https://twitter.com/marketstodays/status/1447754320993140739/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Markets Today</a></p>

Фото ©Twitter/Markets Today

Фото ©Twitter/AaravSeth и tv_mbire

Из-за мощного наводнения в китайской провинции Шанси погибли по меньшей мере 15 человек, ещё трое пропали без вести, сообщает Globaltimes. Разгул стихии произошёл в результате проливных дождей.

Как отмечается, в зоне стихийного бедствия оказались 1,757 млн жителей 11 городов и 76 уездов провинции, население которой составляет около 34,9 млн человек. Экстренно были эвакуированы 120 тысяч человек. Прямой экономический ущерб провинции превысил 5,029 млрд юаней, это около $780,9 млн. Свыше 19,5 тысяч построек в Шаньси разрушены, более 18,2 тысячи серьёзно повреждены. По данным издания, крупные китайские фирмы направили пожертвования на сумму 415 млн юаней ($64 млн).

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Ранее Лайф сообщал, что мощное наводнение в Мексике привело к эвакуации более трёх тысяч человек. Военные перевезли в безопасные места часть населения из девяти районов, расположенных у реки Сан-Хуан, которая вышла из берегов из-за сильных дождей.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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