Больше десяти человек погибли в Китае в результате мощного наводнения

Фото ©Twitter/AaravSeth и tv_mbire

Из-за мощного наводнения в китайской провинции Шанси погибли по меньшей мере 15 человек, ещё трое пропали без вести, сообщает Globaltimes. Разгул стихии произошёл в результате проливных дождей.

Как отмечается, в зоне стихийного бедствия оказались 1,757 млн жителей 11 городов и 76 уездов провинции, население которой составляет около 34,9 млн человек. Экстренно были эвакуированы 120 тысяч человек. Прямой экономический ущерб провинции превысил 5,029 млрд юаней, это около $780,9 млн. Свыше 19,5 тысяч построек в Шаньси разрушены, более 18,2 тысячи серьёзно повреждены. По данным издания, крупные китайские фирмы направили пожертвования на сумму 415 млн юаней ($64 млн).