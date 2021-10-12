Производители молока пожаловались на падение доходов

Национальный союз производителей молока сообщил Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) о росте себестоимости продукции. "Союзмолоко" отмечает, что из-за увеличения издержек стоимость производства выросла с 2020 года на 30%. Организация обратилась к регуляторам с просьбой учесть этот фактор при анализе наценки. При этом некоторые продавцы продукции отмечают, что на росте цен в магазинах это не очень сказалось.

Как отмечает "Коммерсант", в распоряжении которого оказалось письмо генерального директора "Союзмолока" Артёма Белова, в среднесрочной перспективе динамика цен на молочную продукцию может быть обусловлена отложенным влиянием увеличения расходов. Также на цену повлияет и растущая стоимость импорта, на который приходится порядка 16% рынка, предупреждают в союзе.

В ФАС пока письмо не получили, а в Минпромторге отметили, что его уже рассматривают. В Минсельхозе летом заявляли, что цены на молоко и молочные продукты остаются стабильными, несмотря на рост себестоимости.