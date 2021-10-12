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Том Круз шокировал фанатов, появившись на публике с "опухшим" лицом

Одни поклонники предположили, что во всём виноват ботокс, другие — что курс стероидов, а третьи видят последствия пластики лица.

12 октября, 03:16
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BiC6IVODUeD/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Tom Cruise</a></p>

Фото © Instagram / Tom Cruise

Всегда моложавый, элегантный и стройный голливудский актёр Том Круз поразил своих поклонников изменениями во внешнем виде. На бейсбольном матче он появился с сильно округлившимся, будто опухшим, лицом.

Газета Fox News пишет, что Круз пришёл вместе с сыном на спортивные состязания как обычный болельщик и внезапно попал на большие медиаэкраны на стадионе. Когда камера показала крупный план артиста, он улыбнулся и помахал. Но его большие круглые щёки ввергли поклонников в шок. Фанаты 59-летнего артиста в соцсетях уже обвинили его в злоупотреблении ботоксом. Другие предположили, что Том Круз проходит курс стероидов.

Фото ©Twitter / Margo Howard

Фото ©Twitter / Margo Howard

"Это Том Круз. Он, скорее всего, прошёл курс стероидов", — публикует его фото в Сети поклонница. "Нет, это называется старением", не могут смириться с искусственным вмешательством другие фанаты. "Не может стареть одно лицо, тело же осталось коренастым", — отмечают третьи.

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Ранее Лайф сообщал, что напуганные фанаты не узнали опухшего Рики Мартина, решив, что уколы красоты ему вышли боком. Поп-звезда нулевых дала интервью на телевидении, но её внешний облик заставил многих поклонников потереть глаза.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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