Том Круз шокировал фанатов, появившись на публике с "опухшим" лицом
Одни поклонники предположили, что во всём виноват ботокс, другие — что курс стероидов, а третьи видят последствия пластики лица.
Фото © Instagram / Tom Cruise
Всегда моложавый, элегантный и стройный голливудский актёр Том Круз поразил своих поклонников изменениями во внешнем виде. На бейсбольном матче он появился с сильно округлившимся, будто опухшим, лицом.
Газета Fox News пишет, что Круз пришёл вместе с сыном на спортивные состязания как обычный болельщик и внезапно попал на большие медиаэкраны на стадионе. Когда камера показала крупный план артиста, он улыбнулся и помахал. Но его большие круглые щёки ввергли поклонников в шок. Фанаты 59-летнего артиста в соцсетях уже обвинили его в злоупотреблении ботоксом. Другие предположили, что Том Круз проходит курс стероидов.
Фото ©Twitter / Margo Howard
"Это Том Круз. Он, скорее всего, прошёл курс стероидов", — публикует его фото в Сети поклонница. "Нет, это называется старением", — не могут смириться с искусственным вмешательством другие фанаты. "Не может стареть одно лицо, тело же осталось коренастым", — отмечают третьи.
Ранее Лайф сообщал, что напуганные фанаты не узнали опухшего Рики Мартина, решив, что уколы красоты ему вышли боком. Поп-звезда нулевых дала интервью на телевидении, но её внешний облик заставил многих поклонников потереть глаза.
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