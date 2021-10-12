На сколько вырастут пенсии россиян в 2022 году, рассказала экономист

Страховые пенсии с 1 января 2022 года будут проиндексированы на 5,9 %, рассказала профессор кафедры и цен РЭУ им Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. Эксперт также отметила, что с 1 апреля социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению пересчитают на 7,7% в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера.

"По последним данным с учётом повышения среднегодовой размер пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль, а социальной — 10 307 рублей. С 1 февраля 2022 года будут также проиндексированы ежемесячные денежные выплаты на 5,8%. Размер индексации будет выше предполагаемой годом ранее индексации в 4,3%, на фоне более высоких фактических показателей прожиточного минимума пенсионера", — отметила Финогенова в интервью агентству "Прайм".

Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) получают федеральные льготники: ветераны ВОВ; граждане, пострадавшие от радиации; инвалиды с детства; граждане, награждённые различными орденами; бывшие несовершеннолетние узники фашизма и ещё ряд категорий. Суммы ЕДВ отличаются в зависимости от статуса их получателя. Например, ветераны боевых действий с 2022 года получат выплаты в 3 398 рублей ежемесячно, а Герои РФ — 72 872 рубля в месяц.

Женщины 1967 года рождения, по словам Финогеновой, начнут получать выплаты накопительных пенсий. В среднем это 2 613 рублей. Однако точная сумма будет зависеть от суммы взносов, которые были направлены на накопительную часть пенсии, а также от полученного инвестиционного дохода. Узнать её можно через сервис Госуслуг.