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Совет МВФ выразил полное доверие главе фонда Кристалине Георгиевой

Представительница Болгарии занимает этот пост с 2018 года. Её полномочия были поставлены под вопрос из-за публикации американской компании WilmerHale.

12 октября, 02:23
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/KristalinaGeorgieva/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kristalina Georgieva</a></p>

Фото © Facebook / Kristalina Georgieva

Совет Международного валютного фонда выразил полное доверие главе этой организации Кристалине Георгиевой. Такие решение принято на фоне скандала с экономическими рейтингами КНР, следует из распространенного в понедельник заявления фонда.

"Рассмотрев все представленные доказательства, исполнительный совет подтверждает своё полное доверие руководству директора-распорядителя и её способности продолжать эффективно выполнять свои обязанности", - говорится в сообщении МВФ.

Расследование началось в связи с публикацией в сентябре аудиторского отчета американской компании WilmerHale, посвященного докладу Всемирного банка (ВБ) Doing Business за 2018 год. Отчет WilmerHale включал критику в адрес Кристалины Георгиевой, которая в 2018 году занимала пост исполнительного директора ВБ.

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Ранее Лайф рассказывал, что Всемирный банк прекращает публиковать рейтинг Doing Business. Это объяснили данными о нарушениях, которые были допущены при составлении прошлых отчётов

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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