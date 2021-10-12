Совет МВФ выразил полное доверие главе фонда Кристалине Георгиевой

Совет Международного валютного фонда выразил полное доверие главе этой организации Кристалине Георгиевой. Такие решение принято на фоне скандала с экономическими рейтингами КНР, следует из распространенного в понедельник заявления фонда.

"Рассмотрев все представленные доказательства, исполнительный совет подтверждает своё полное доверие руководству директора-распорядителя и её способности продолжать эффективно выполнять свои обязанности", - говорится в сообщении МВФ.

Расследование началось в связи с публикацией в сентябре аудиторского отчета американской компании WilmerHale, посвященного докладу Всемирного банка (ВБ) Doing Business за 2018 год. Отчет WilmerHale включал критику в адрес Кристалины Георгиевой, которая в 2018 году занимала пост исполнительного директора ВБ.